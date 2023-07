Sfera Ebbasta, caos al concerto/ Malori e problemi nel pubblico, lui si infuria con la sicurezza: video

Caos al concerto di Sfera Ebbasta a Francavilla al Mare: un fan sale sul palco e il rapper attacca l’inefficienza della sicurezza

Sfera Ebbasta, pseudonimo di Gionata Boschetti, è stato protagonista di una vicenda spiacevole risalente a qualche giorno fa. Il cantante è in giro con il suo Summer Tour che sta toccando varie città della penisola. In una di queste tappe c’è stato un episodio che lo ha infastidito tanto. Secondo il portale di La7, il rapper ha avuto delle incomprensioni con gli addetti alla sicurezza. In un video pubblicato da alcuni utenti su TikTok si sentono alcune parole del cantante che lasciano pochi dubbi: “State lavorando o cosa state facendo? Nessuno che si muove? Non state qua a guardare il cielo, per favore. Dieci della sicurezza e nessuno che si muove”.

In primis nei video si vede un ragazzo senza maglietta salire sul palco ed avvicinarsi a Sfera Ebbasta. C’è l’intervento di uno della sicurezza che per sbaglio toglie il microfono al cantante.

Un’altra ragazza, sempre attraverso TikTok, ha spiegato che nel corso del concerto tenutosi a Francavilla al Mare lo scorso 22 luglio, una fan avrebbe accusato un malore ma “la sicurezza non l’aveva vista e non faceva nulla”, ha dichiarato l’utente. Il cantante ha chiesto rassicurazioni dal pubblico: “State tutti bene, raga?”. In seguito il rapper ha continuato il brano per poi andare via e rientrare poco dopo. Anche se le dinamiche non sono ancora chiarissime, da alcuni commenti degli utenti possiamo avere ulteriori elementi. “Follia”, “Se n’è andato perché la sicurezza non svolgeva il suo lavoro”, “Sfera voleva che restasse il ragazzo. La sicurezza invece lo ha strattonato sul palco”. Al momento il rapper non ha lasciato alcun commento.

