Sfera Ebbasta copre di baci mamma Valentina/ Video “Ti amo vita mia”, fan commossi

Anche per Sfera Ebbasta vale il detto “la mamma è sempre la mamma”. Nelle passate ore il giovane trapper ha rivelato tutto il suo lato dolce e romantico ed ha postato un breve video su Instagram nel quale si trova accanto alla madre, in aereo, in procinto di festeggiare il compleanno della donna che lo ha messo al mondo. “Mi scusi ma dove andiamo?”, scherza lui, riprendendo la donna al suo fianco. “A festeggiare il mio compleanno”, replica la madre prima di essere riempita da baci sulla testa dal figlio artista. Nella didascalia al video, la dedica più dolce e importante che un figlio può fare al proprio genitore: “Ti amo vita mia, auguri”. Ovviamente anche sotto questo nuovo post social non potevano mancare le critiche gratuite ed il primo ad attirare l’attenzione del trapper è stato un utente che ha domandato: “Ma quanti compleanni fa all’anno?”. Pronta la replica di Sfera Ebbasta che, dandolo quasi per scontato, ha scritto semplicemente “365”, facendo scatenare i suoi fan più accaniti che hanno ovviamente adorato la risposta. Ovviamente non sono mancati gli auguri sinceri dei colleghi, da Gue Pequeno a Mahmood, passando per Charlie Charles, Shablo, fino alla cestista ed ex gieffina Valentina Vignali.

SFERA EBBASTA, IL GRANDE AMORE PER MAMMA VALENTINA

L’amore che lega Sfera Ebbasta, al secolo Gionata Boschetti, alla madre Valentina è immenso. Il trapper ha già avuto modo di manifestarlo in passato, in occasione del concerto che si è tenuto al Palazzo dello sport di Roma lo scorso aprile e che ha visto proprio la donna presente in prima fila, pronta a non perdersi neppure una canzone del figlio ed a scatenarsi su ogni nota. A lei, Sfera Ebbasta, aveva dedicato l’intero concerto, mentre la donna si scatenava come una vera e propria fan dagli spalti. Oggi, dunque, in tanti hanno approfittato per fare gli auguri alla signora Valentina, sottolineando come il loro affetto possa valere più del successo finora guadagnato. “Capisci che c’è l’hai fatta solo quando vedi mamma contenta!”, scrive un suo fan. “E’ la mamma più fortunata al momento”, scrive qualcun’altro definendo Sfera Ebbasta un vero e proprio esempio per i più giovani. Lo scorso maggio il trapper aveva postato uno scatto sempre in compagnia della mamma, mentre entrambi festeggiavano i suoi successi. “Vorrei poter ricambiare tutto quello che hai fatto per me, grazie”, aveva scritto Gionata in quella circostanza importante, ribadendo il suo amore per la donna.

Visualizza questo post su Instagram Ti amo vita mia, auguri 💕💕 Un post condiviso da $€ 📈 (@sferaebbasta) in data: 29 Ago 2019 alle ore 3:26 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA