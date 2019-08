Sfera Ebbasta, riposo sul lato B di un’amica/ Haters: “che schifo, falla depilare!”

Sfera Ebbasta è finto nuovamente nella bufera. Questa volta, però, gli internauti l’hanno attaccato per questioni meno gravi rispetto ai fatti del passato e che riguardano, soprattutto, la misteriosa ragazza che è al suo fianco nella sua ultima condivisione su Instagram. Il rapper, qualche ora fa, ha infatti pubblicato un’immagine che lo ritrae al sole, comodamente sdraiato sulle gambe della sua accompagnatrice. Un gruppo di haters, però, non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio, la leggerissima peluria bionda presente sul lato b della ragazza. Una caratteristica naturale, lievemente accentuata dalle luci dell’immagine e probabilmente invisibile a occhio nudo, ma gli odiatori del web sono partiti in quarta e le hanno riservato moltissimi commenti al vetriolo: “È maculato, è peloso, cos’è? Un leopardo”, scrive un utente su Instagram. “ha più peli nel c* lei che io”, scrive un altro. E ancora: “caz*o, un maialino biondo”, “pelosina la tipa”, “che schifo, fattela una ceretta”.

SFERA EBBASTA RESTA IN SILENZIO, MA I FAN…

La lieve peluria naturale che si intravede sul lato b della misteriosa ragazza accanto a Sfera Ebbasta, ha spinto molti utenti a scatenare una vera e propria invettiva nei confronti del rapper, reo di non aver prestato abbastanza attenzione alla cura del corpo della sua accompagnatrice: “E falle togliere i peli a sta zozza”, scrive un hater; “falla depilare”, aggiunge un altro. E poi ancora: “sì, ma con tutti i soldi che hai pagagliela una ceretta”. Di fronte ai commenti choc degli odiatori del web, Sfera Ebbasta è rimasto in silenzio. A difendere la misteriosa ragazza nello scatto sono stati però i suoi numerosissimi follower, che oltre a evidenziare le forme perfette delle sue curve, hanno bacchettato coloro i quali, nelle ultime ore, l’hanno presa di mira per una peluria naturale e impercettibile, che non avrebbe alcun motivo di essere eliminata: “Invece di criticare, andate a farvi una bella scop*”, scrive un fan. “La prendete in giro per i peli? Siete ridicoli!”. E ancora: “È la natura!”, “È naturale, che panettone!”, “Voi che la criticate per i peli, che problemi avete?”.

Visualizza questo post su Instagram MOOD ALL SUMMER ☀️ 🌊 🌴 Un post condiviso da $€ 📈 (@sferaebbasta) in data: 25 Ago 2019 alle ore 5:40 PDT





