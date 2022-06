Sfera Ebbasta è diventato papà/ È nato Gabriel, il figlio avuto con Angelina Lacour

Sfera Ebbasta è diventato papà: è nato Gabriel

È un giorno di grande gioia per Sfera Ebbasta che oggi, 22 giugno 2022, è diventato papà. Ad annunciarlo è stato proprio il celebre trapper con una tenera foto pubblicata su Instagram che lo ritrae insieme al figlio appena nato. Ne svela poi il nome scelto, Gabriel, e a lui dedica parole di grande amore: “Tutto quello che farò sarà per te. Benvenuto Gabriel Boschetti Fiol”.

Andreea Rabciuc/ Fidanzato Simone Gresti “in colpa”, auto nera dietro la scomparsa?

Il piccolo Gabriel è il frutto dell’amore con la compagna Angelina Lacour. I due si sono conosciuti nel 2019 ad Ibiza e tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. In questi anni, infatti, non hanno mai mostrato segni di crisi e, anzi, hanno solidificato un legame che è diventato importante al punto tale da creare una famiglia.

Raimondo Todaro lascia Amici?/ Spunta il nome di un ballerino professionista, ma...

Sfera Ebbasta e Angelica Lacour genitori: la gioia su Instagram

Anche Angelina Lacour ha voluto impreziosire il momento della nascita del suo bambino, pubblicando una serie di foto del piccolo nella culla della clinica. Accanto al piccolo album ha poi postato queste parole: “Al piccolo ragazzo che mi ha fatto diventare mamma- Ti amerò per sempre. Benvenuto al mondo Gabriel Boschetti Fiol, sei il più bello che io abbia mai visto”.

Sfera Ebbasta e Angelina Lacour sono al settimo cielo per la nascita del loro primo figlio, Gabriel. In questi mesi i due hanno costantemente aggiornato i fan, postando su Instagram una serie di foto che mostravano non solo il pancione della oggi neo mamma, ma anche la crescita costante del loro amore. Sono tanti, infatti, gli scatti che li ritraggono abbracciati o immerso in un bacio che testimonia tutto il loro amore.

Angela Celentano/ SOS Desaparecidos “sua foto ogni 28 secondi su schermi Bancomat”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIANO 🇮🇹 (@sferaebbasta)













© RIPRODUZIONE RISERVATA