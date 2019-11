Sfera Ebbasta/ Maionchi “Corinado? Un incidente, non c’entrava niente” (X Factor 13)

Sfera Ebbasta ha già dovuto dire addio a uno dei suoi talenti delle Under Donne: Maryam, infatti, a dispetto dei pronostici, è stata la prima eliminata della nuova stagione di X Factor 13, lasciando la scuderia del coach con sole due cantanti. Sofia Tornambene e Giordana Petralia hanno però di mostrato di poter tenere testa ai loro agguerritissimi avversari, portando sul palco le loro ultime assegnazioni con emozione, carica e impegno. Sofia Tornambene, in particolare, ha conquistato il suo coach e Mara Maionchi con un’esibizione sulle note di Fix You dei Coldplay, mentre Giordana Petralia, esibendosi al pianoforte, ha dato prova di grande versatilità con Summertime Sadness di Lana Del Rey; Mara Maionchi, pur sottolineando la sua giovinezza, l’ha infatti definita eccezionale, così come Sfera Ebbasta, che con il suo giudizio ha messo a tacere le incertezze di Malika Ayane e Samuel.

TERZO LIVE: LE ASSEGNAZIONI DI SFERA EBBASTA

La sfida di Sfera Ebbasta a X Factor 13 riparte dalle nuove assegnazioni. Per la puntata in onda questa sera, infatti, il coach ha selezionato dei brani molto attuali, anche se, a ben vedere, potrebbero non giovare del tutto alla sua squadra di giovani talenti. A Giordana, in particolare, Sfera ha assegnato un singolo della cantante statunitense Billie Elish, un brano che potrebbe sottolineare la crescita della sua concorrente, confermando il successo collezionato nella scorsa puntata; Sofia Tornambene, invece, dovrà vedersela con un brano che potrebbe segnare indelebilmente il suo percorso a X Factor 13, C’est la vie di Achille Lauro, canzone di certo non semplice e destinata ad alimentare quelle incertezze già ampiamente sottolineate dai coach in giuria. Riusciranno le nuove assegnazioni di Sfera Ebbasta a mettere in luce il talento delle Under Donne?

MARA MAIONCHI DIFENDE SFERA EBBASTA: “CORINALDO? UN INCIDENTE”

Se sul bancone di X Factor 13 i coach non perdono occasione per punzecchiarsi, la stessa cosa non accade dietro le quinte dello show. Tra Sfera Ebbasta e gli altri giudici del talent di Sky è nata infatti un’amicizia molto forte, confermata dalle recenti dichiarazioni rilasciate dai suoi colleghi di parterre. Malyka Ayane, infatti, in un’intervista a La Repubblica l’ha recentemente definito come “il nuovo che avanza con tutte le virgolette del caso”, ma è da parte di Mara Maionchi che è arrivato il messaggio più intenso: “Mi fa tanta tenerezza”, ha detto la coach in un’intervista a Panorama. “Ha affrontato prove molto dure. La morte del papà quando aveva 12 anni, condizioni economiche non eccezionali, la mamma che lavorava sempre. La vita di tutti non è poi così semplice. Oggi – ha concluso la Maionchi – ha quello che si merita. Corinaldo è stato un incidente, dove non c’entrava niente. L’hanno accusato di non avere preso una posizione dopo. Ma cosa poteva dire, se non piangere”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA