Sfera Ebbasta, Under Donne/ Video, “Ora pure le Over 40 ci provano con me” (X Factor)

Sfera Ebbasta torna questa sera nel parterre di giudici di X Factor dopo la prima puntata dei live della scorsa settimana che hanno di fatto aperto la sfida vera e propria nel talent show targato Sky: e se durante lo scorso appuntamento, a detta degli spettatori, il trapper milanese e i suoi tre colleghi, Malika Ayane, Mara Maionchi e Samuel dei Subsonica, sono stati anche fin troppo indulgenti e poco severi nei confronti dei concorrenti, da stasera si dovrebbe fare sul serio. Ad ogni modo non sono mancate alcune scintille anche se hanno riguardato l’ospitata di Mika e lo stesso Sfera Ebbasta che invece ha riservato parole al miele per alcuni dei protagonisti sul palcoscenico: ad esempio il 26enne idolo delle nuove generazioni si è entusiasmato per l’esibizione dei Booda tra le band, ammettendo che loro sono stati “una esplosione si energia”, ma spendendo pure parole lusinghiere nei confronti di Eugenio Campagna, che invece fa parte del team Over della Maionchi, dicendo che la sua gli è sembrata “un’esibizione da professionista”. Per quanto riguarda invece il rap dei Sierra, genere che è molto più nelle sue corde, Sfera si è complimentato ricordando loro però di avere una grossa responsabilità dato che “voi rappresentate qui a X Factor 13 il rap”.

SFERA EBBASTA, SCINTILLE CON MIKA PER GIORDANA

Tuttavia è stato quando Giordana Petralia si è esibita con la sua arpa che si è verificato il momento mediaticamente più interessante della scorsa puntata di X Factor 13, con Sfera Ebbasta e Mika che hanno dato vita a una piccola polemica pur mantenuta sul filo dell’ironia e mai sfociata in rissa verbale. Il cantautore di origini israeliane, tornano sul palcoscenico di Sky in versione di “guest” dopo esserne stato giudice, ha fatto delle osservazioni pungenti proprio sulla giovanissima Giordana dopo peraltro una frase sugli auricolari dei concorrenti che ha provocato il gelo in studio. “Sei vestita come un Sanremo di vent’anni fa” ha detto Mika, provocando la reazione di Sfera Ebbasta che ha replicato ricordandogli che proprio lui parla di Giordana nonostante fosse vestito in modo stravagante. Ad ogni modo la piccola polemica si è conclusa e lo stesso Mika alla fine ha deciso di non dare il pollice verso, salvando la Petralia.

“ORA ANCHE LE SIGNORE OVER 40 CI PROVANO CON ME!”

Negli ultimi giorni Sfera Ebbasta, peraltro sempre attivo sui social e in grado di far parlare in qualunque modo di sé, ha rilasciato una intervista molto curiosa a TvBlog e in cui, oltre a parlare come era prevedibile della sua nuova esperienza quale giudice del talent show, ha ammesso anche che la sua nuova popolarità sul grande schermo ha in un certo qual senso allargato la platea delle sue ammiratrici o almeno delle presunte tali. Spiegando che oramai non sono più le ragazzine, ovvero uno degli zoccoli dure della sua fanbase, a inondarlo di messaggi, il trapper milanese infatti ha rivelato che adesso “anche le signore over 40 ci provano con me e mi mandano dei messaggi facendomi i complimenti per il sorriso e per la pelle fantastica”. Insomma, a detta del diretto interessato che come da suo carattere cerca di parlare del successo con una certa nonchalance, si tratta del “solito” dato che a suo dire con la presenza oramai fissa in televisione a X Factor 13 non è certo lui a essere cambiato bensì l’approccio che hanno le altre persone, sia il pubblico sia gli stessi addetti ai lavori, nei suoi confronti.





