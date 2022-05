Sfida di baci in studio all’Isola dei Famosi/ Vladimir bacia Nicola, Zequila ci prova con Delia ma…

Sfida di baci in diretta all’Isola dei Famosi 2022: la ‘prova’ lanciata da Ilary Blasi

Sfida di baci in diretta all’Isola dei Famosi 2022 nel corso della 20esima puntata su Canale 5. No, non stiamo parlando dei naufraghi, ma di alcuni ospiti in studio e degli opinionisti. Ilary Blasi si è infatti divertita a lanciare in studio una sfida di bacio in apnea, come quello che poco dopo è andato in scena anche in Honduras tra tre coppie in gara. Per la sfida in studio ha scelto gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino che hanno sfidato Ilona Staller e il suo avvocato Luca Di Carlo.

Alle due coppie ha cercato poi di aggiungersi Antonio Zequila, chiedendo di fare la stessa sfida dell’apnea con Delia Duran. Il momento è stato esilarante: Roberto Cenci ha lanciato anche un vero e proprio countdown alla fine del quale ad aggiudicarsi la vittoria sono stati Vladimir e Nicola. La coppia ha festeggiato sotto le risate di Ilary Blasi che si è presa gioco di Nicola perché ormai pieno del rossetto di Luxuria sulle labbra. Savino, con sguardo beffardo, ha poi esultato per la vittoria.

