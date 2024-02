Sfida social di bellezza, il trend attira anche giovani maschi/ Connotati stravolti fino al “Mewing”

Chi l’ha detto che la ricerca della perfezione fisica sia solo una prerogativa femminile? A quanto pare un nuovo trend sta impazzando anche tra i giovani maschi che, per inseguire l’ossessiva ricerca della bellezza a cui sottopongono di continuo i social, sono disposti a tutto pur di apparire senza difetti.

Come apprendiamo da Libero, il fenomeno si chiamerebbe ‘Looksmaxxing’, e consisterebbe nell’attitudine maschile di comparare facce, occhi e mascelle, di misurare glabelle e nasi. E tutto per capire che c’è che non va: quanto modificare, cosa allineare. Gli influencer di ‘Looksmaxxing’, ultimamente, crescono a dismisura. Alcuni di loro promuovono anche il cosiddetto ‘mewing’, il cui hashtag conta un miliardo di contenuti. ‘To mew’, tradotto, indica il miagolìo del gatto, e vuole essere un modo speciale per stravolgere i connotati. Si tratta, scrive Vogue, di una particolare tecnica che “prevede di unire le labbra, socchiudere e allineare le arcate dentali e spingere la lingua verso il palato (…) Esteticamente l’esercizio evidenzia i muscoli della mandibola e della mascella”. Ed ecco quindi gran parte del mondo maschile uniformarsi a questa moda per apparire perfetti agli occhi social.

PERFEZIONE SOCIAL: FINE DEL ‘MASCHIO ALFA’?

Se fino a qualche anno fa sembrava essere sempre più diffusa la moda della ricerca del ‘maschio alfa’, ora ecco di nuovo tutto stravolto. Il nuovo trend del web punta a perfezionare talmente tanto anche il sesso maschile da avvicinarlo (quasi) a quello femminile. E allora giù di creme e di cremine, oppure largo al bisturi. Ma in nome di cosa? Scopo ultimo sembra essere quello che in gergo si dice ‘aumento dell’SMV’ (vale a dire del “valore di mercato sessuale”).

Qualcosa di surreale? No, realtà. Di ragazzi che stanno seguendo questo trend ce ne sono davvero tanti. Il Guardian racconta la storia, ad esempio, di Kareem (22 anni) che sul profilo ha una foto di American Psycho; e ancora quella di James (16 anni) che dai tricipiti è passato ad allenare e allineare i tratti del viso. I canoni di bellezza social stanno portando a questo. Chissà se però anche al mondo femminile sta piacendo questa trasformazione che il sesso maschile sta attuando.

