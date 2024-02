Sfilata in intimo Ciao Darwin 2023, Cornuti Vs Amanti/ Video: trasparenze hot per Anna Pettinelli

Sfilata Ciao Darwin 2023, Cornuti contro Amanti: Alex Belli basic, Anna Pettinelli stupisce

Anche l’ottava puntata di Ciao Darwin 2023 è caratterizzata da una sfilata senza esclusione di colpi. Si parte con Cornuti contro amanti di giorno con due fanciulle dall’abbigliamento ben differente. La proposta del mondo cornuto vede una donna con ampi e trasparenti pantaloni bianchi e una maglia floreale, molto primaverile, monospalla. Ben più trasgressiva la proposta del mondo degli amanti: sexy corpetto nero di pizzo e un’aderente gonna di pelle rossa. Si continua con la proposta di giorno degli uomini: per i Cornuti sfila un uomo con abito blu, cravatta azzurra, bretelle e vistosi occhiali da vista; per gli Amanti arriva invece Alex Belli: look total black con appariscente giacca in raso porpora per lui.

Per la proposta in discoteca sfila per i Cornuti Anna Pettinelli: pantaloni a zampa paillettati, top nero con ampia e piccante scollatura e tacchi vertiginosi. Una scatenata bionda sfila invece per gli Amanti: gonnelline nera, corpetto argento e stivaloni neri per lei.

Sfilata in intimo Ciao Darwin 2023: gli Amanti battono i Cornuti

È tempo per il momento più atteso della sfilata di Ciao Darwin 2023: la sfilata in intimo. Per gli uomini due proposte totalmente differenti: l’uomo cornuto sfila in slip grigi e camicia che copre a malapena il petto nudo. Per gli Amanti sfila un ragazzo di colore dal fisico mozzafiato, con slip in pelle nera e maglietta aderente e trasparente.

Si conclude con la sfilata in intimo delle donne a Ciao Darwin 2023. Per i Cornuti sfila un’affascinante donna dai lunghi capelli castani e un intimo total black, dalle trasparenze hot. Per gli Amanti sfila invece una ragazza dalla pelle ebano e dal fisico mozzafiato, che indossa un fiammeggiante completino intimo rosso. Per il pubblico è proprio la sfilata dei Cornuti a meritare più voti: il punteggio è di 114 a 86 per loro. (Clicca qui per il video completo della sfilata)











