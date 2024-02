CIAO DARWIN 2023, 8a PUNTATA: CORNUTI Vs AMANTI/ Diretta: Madre Natura alza la temperatura! E Alex Belli…

Ciao Darwin 2023, diretta ottava puntata e commento live

Ci aspettiamo una serata di grande divertimento e leggerezza su Canale 5, con l’ottava puntata di Ciao Darwin 2023 che vede sfidarsi le squadre dei Cornuti e degli Amanti. A capitanare le due compagini troviamo Anna Pettinelli e Alex Belli, per una sfida che promette scintille. Gli occhi del pubblico maschile, ovviamente, sono tutti su Madre Natura, ma occorrerà pazientare ancora qualche minuto, dato che nell’anteprima della puntata non c’è traccia di lei.

Dunque, a chi spetterà il compito di impersonare l’iconica depositaria del meccanismo della casualità? Potrebbe essere nuovamente il turno di Orian Ichaki, la modella ventisettenne di origini israeliane, oppure di un ‘nuovo’ volto. Non ci resta che attendere l’inizio della puntata. Manca davvero poco… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Ciao Darwin 2023, anticipazioni 8a puntata: Cornuti e Amanti si sfidano

Venerdì 2 febbraio, in prima serata su Canale 5, va in onda il nuovo appuntamento con Ciao Darwin 9, lo show antropologico condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti. Continua il divertente viaggio alla ricerca delle caratteristiche dominanti nell’uomo e nella donna del Terzo Millennio. Dopo la sfida della scorsa settimana, che si è giocata tra Trattorie e Stellati, la nuova puntata si concentra su due categorie che promettono scintille: i Cornuti da una parte e gli Amanti dall’altra.

A capitanare le due squadre, rispettivamente, Anna Pettinelli e Alex Belli. La prima non ha mai fatto mistero di essere stata tradita in passato; Belli è invece stato al centro del triangolo amoroso più discusso del Grande Fratello Vip 6, con sua moglie Delia Duran da una parte e la gieffina Soleil Sorge dall’altra. Due ottimi capisquadra, dunque, per questa particolare sfida di Ciao Darwin.

Le prove dell’ottava puntata di Ciao Darwin 9

Anche l’ottava puntata di Ciao Darwin 9 sarà caratterizzata dalle consuete sfide che verranno poi votate dal pubblico in studio. Si parte con la sfida canora, che lascia poi spazio alle prove più celebri della trasmissione di Paolo Bonolis: il Genodrome e A spasso con il tempo, in cui un concorrente Cornuto e uno Amante verranno catapultati in un’altra epoca attraverso la macchina del tempo e dovranno rispondere ad una serie di quesiti attinenti e non solo.

Seguirà poi la prova di coraggio, che mette i concorrenti alle prese con le proprie paure. Poi alcuni concorrenti delle due squadre, scelti dal fato, verranno coinvolti in un dibattito, durante il quale bisognerà convincere il pubblico – composto dalle 200 persone del pubblico presente in studio – che è la loro la fazione che detiene ragione. Infine l’attesissimo defilé e la prova finale dei cilindroni che decreterà la squadra vincitrice della puntata.

Madre Natura e come vedere in diretta streaming Ciao Darwin 2023

A supervisionare l’andamento dello show dall’alto c’è sempre lei: Madre Natura. Dopo l’arrivo di Padre Natura questa sera, secondo indiscrezioni, è previsto il ritorno della bellissima Orian Ichaki, modella israeliana residente a Milano che ha vestito il ruolo nella scorsa puntata.

Come sempre, ricordiamo che la quinta puntata di Ciao Darwin 2023 può essere vista in diretta televisiva in prima serata su canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity, disponibile come sito e come applicazione per ogni dispositivo mobile.

