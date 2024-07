Grido, vero nome Luca Paolo Aleotti, è felicemente sposato con la moglie Jill Nizzotti. Il rapper e cantautore italiano conosciuto dal grande pubblico per essere stato uno dei componenti del gruppo musicale rap dei Gemelli Diversi si è sposato con la compagna di sempre. Un amore importante quello nato tra il fratello di J-Ax e la compagna che sono anche genitori del figlio David. Proprio alla moglie, il rapper ha dedicato un emozionante messaggio pubblicato sui social; una dedica d’amore in cui ha raccontato come l’arrivo della compagna abbia stravolto in meglio la sua vita.

Il cantante, infatti, ha pubblicato due foto del matrimonio con la moglie con tanto di dedica: “sono ancora frastornato dalla gioia, è stato tutto così bello da non sembrarmi vero! Voglio dirlo a tutto il mondo, amo tutto di te!”

Grido e la dedica d’amore alla moglie Jill Nizzotti

Il primo incontro tra Jill Nizzotti e il marito Grido è stato nel 2013, anche se i due si conoscevano già da tempo, ma erano entrambi impegnati in due relazioni differenti. Una volta terminate le rispettive storie d’amore, i due si sono ritrovati ed è scoppiata la passione; un incontro di anime che li ha spinti alla convivenza subito. Poco dopo è arrivato il figlio Davide e poi la decisione di celebrare il loro amore con il matrimonio.

“Amo il modo in cui rimani bambina e ti appassioni delle cose. Amo il tuo cuore grande, sempre disposto ad aiutare gli altri e prendersi cura di qualunque essere vivente” – ha scritto il rapper alla moglie. Una dedica bellissima con il rapper che ha scritto alla moglie: “amo la tua curiosità, il fuoco che ti si accende dentro quando hai a cuore qualcosa, quando ascolti la musica e il tuo essere una combattente che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno”. Infine il ringraziamento per averlo reso padre: “grazie per aver messo al mondo Davide e per tutto quello che fai per noi. Grazie per la persona meravigliosa che sei e per ogni momento che passi con me. E soprattutto grazie per aver deciso di sposarmi”.