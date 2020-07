SFILATA IN INTIMO REALE VS VIRTUALE, CIAO DARWIN 7/ Video, abitini hot e trasparenze

Scollature, trasparenze e corpi da far invidia. Uno spettacolo per gli occhi attende il pubblico per la sfilata in intimo in scena sulla passerella di Ciao Darwin 7, nella puntata che vede la squadra dei Reale contro il team del Virtuale. Chi vincerà la puntata? Gli appassionati del programma, di certo, ricordano benissimo il momento del defilé e della sfilata in intimo. Per questo motivo non hanno alcuna intenzione di perdersi un secondo di questo attesissimo momento. Tra binocoli, occhiali, standing ovation e urla le modelle e i modelli del Reale e del Virtuale sono pronti a padroneggiare la passerella. Alcuni abbinamenti in intimo lasceranno veramente a bocca aperta. Tra completini sexy e mini abiti nemmeno il più esigente resterà a bocca asciutta.

Sfilata in intimo Reale vs Virtuale

A raccontare la sfilata in intimo di Ciao Darwin, come sempre, il mitico Paolo Bonolis. Con le sue parole evidenzia, qualora ce ne fosse bisogno, pregi e doti fisiche delle concorrenti. Una puntata particolarmente frizzante, dunque, in passerella. Attimi hot con scollature abbondanti, curve pericolose e fisici scultorei. Una prova tutta da vivere, anzi rivivere. Sui social c’è chi garantisce che la sfilata in passerella tra Reale e Virtuale lascerà tutti a bocca aperta. Grande desiderio di riscoprire i volti, i corpi e gli abiti per la prova più amata di Ciao Darwin. Di seguito ecco il video.





© RIPRODUZIONE RISERVATA