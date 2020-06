Sfilata Intimo Belli vs Brutti, Ciao Darwin 7 / Autoreggenti e trasparenze da urlo

Pubblicità

La sfilata in intimo di Ciao Darwin torna puntuale nel sabato sera di Canale 5. Nella replica dei Belli contro i Brutti bellissime modelle sfilano in passerella per aggiudicarsi la sfida hot. Per la squadra capitanata da Amaurys Perez, una splendida mora in autoreggenti scure strega il pubblico maschile di Ciao Darwin. Non sono da meno le proposte della squadra guidata dal simpaticissimo Franco Pistoni. E’ una sfilata in intimo come sempre ad alto tasso di sensualità e fascino, con dettagli intriganti e attraenti nei fisici scultorei delle concorrenti delle rispettive squadre. Di sicuro la sfilata in intimo di questa sera non lascerà a bocca asciutta i telespettatori più esigenti, molti dei quali ricordano dettagliatamente le protagoniste di questa sera in passerella. Chi vincerà la sfida?

Video sfilata in intimo Ciao Darwin, proposte accattivanti ed eleganti

Belli vs Brutti si contendono la vittoria nella sfilata in intimo di Ciao Darwin, con proposte di classe ed eleganti. Decisamente spregiudicate alcune proposte in intimo delle due squadre. Una in particolare lascia davvero poco spazio all’immaginazione, come si può evincere dal breve estratto video che ripropone parte della sfilata di questa sera. Il duello in passerella è il momento più atteso sia per il pubblico maschile e femminile di Ciao Darwin. La sfilata in intimo è servita…





