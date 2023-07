SFOOTING ESTATE/ 3. Il Cisio a Castro organizza la sagra “Gastro e astro”

Se mai vi venisse in mente di andare a cercarlo nel suo ufficio, sarebbe certamente difficile, se non impossibile, trovarlo dietro la sua scrivania. Lui non è certo tipo da stare con le mani in mano: anzi. Sempre in giro, in movimento, alla continua ricerca di qualcosa da fare, da organizzare, da inventare. Lui, cari Lettoràstri (amici lettori dei comicAstri) altri non è che il Tarcisio Ficosecco, Cisio per gli amici, padre-padrone dell’omonima azienda, la Ficosecco S.c.a.d.u.t.i. (Società Consegna A Domicilio Utilities Un Tantino Inutili), leader assoluta in un segmento di mercato molto particolare, che noi abbiamo a suo tempo definito dell’utile-futile. Il suo motto? “Prima non c’era, ora è Ficosecco”.

Temptation Island 2023, anticipazioni ultima puntata/ Ultimi falò: Daniele e Vittoria si lasciano? Ale...

Ma il Cisio, così chiamato per via di una serie di ricorsi presso il Tar avvenuti all’inizio della sua avventura imprenditoriale, non solo ha incorporato da generazioni un inossidabile Dna orobico a tutto tondo (per lui le tre cose più importanti della vita sono: lavorare, sgobbare, sfacchinare), ma ama coltivare l’ambizione di creare nuove imprese, offrire nuove opportunità di lavoro, avviare nuove occasioni di sviluppo. E quando ne scova una, non sta più nella pelle, sente l’impellente bisogno di condividerla con qualcuno, cioè con noi. E non esita a farci visita, anche nel cuore della notte, che – guarda caso – coincide con le ore migliori della sua vulcanica inventiva. Così, noi assonnati e lui pimpante come un bambino davanti a una montagna di caramelle, ce lo siamo trovati di fronte, mentre ci sventolava sul naso un foglietto.

PERLA E MIRKO, FALO' DI CONFRONTO A TEMPTATION ISLAND 2023/ Lui esce con la single Greta e lei...

Cisio, ma cosa ci fai a quest’ora della notte?

Citto, scansafatiche, e ciancio alle bande. Veniamo all’uovo sodo. Ho una nuova lampadinata (così definisce le sue idee luminose). E qui si vola alto, eccome! Parto a razzo?

Parti a razzo, tanto chi ti ferma?

Ero a trascorrere un weekend a Zogno, nella bassa val Brembana, e mi stavo annoiando a morte. Finché due ore fa ho avuto un… zogno di mezza estate.

Il gioco di parole, a notte fonda, è poco divertente, lo sai?

Non è questo il punto. Partiamo dai numeri: lo sapete che nel 2023 quasi 10 milioni di italiani, uno su sei, hanno compiuto almeno un viaggio per “motivi” enogastronomici? Un trend in forte e continua crescita. Ebbene, stavo rimuginando su questi dati, quando, sfogliando la stessa rivista, mi sono imbattuto in un’altra indagine statistica: 9 italiani su 10 leggono l’oroscopo, con le donne che chiedono consigli sulla vita affettiva e sulla salute, mentre gli uomini si concentrano su denaro, affari e lavoro. A quel punto… tac! Mi si è accesa all’improvviso la luce.

Parenzo vs Mirigliani (Miss Italia): "Niente trans? Assurdo"/ Lei replica: "Sul mio concorso decido io"

Quale luce?

Ma non ci arrivate? Mettete insieme le due cose, la voglia di cibo e la voglia di stelle, e il gioco è fatto. Così ho pensato di organizzare una sagra ad hoc, che voglio chiamare “Gastro e astro”.

Perché?

Sarà un appuntamento imperdibile per astronomi, astrologi, astronauti e amanti della buona tavola.

E dove la vuoi organizzare questa sagra?

All’inizio avevo pensato a Urgnano, che sembra il nome di un pianeta ancora più lontano di Urano e invece dista solo 9 chilometri da Bergamo, andando verso sud. Poi, pensandoci bene, anche per una questione di assonanza, ho deciso che lo organizzerò a Castro, sulla sponda occidentale del Lago d’Iseo e all’imbocco della Val Camonica. La pubblicità è già bell’e pronta: “Vieni a Castro, c’è Gastro e Astro”.

C’è anche una data?

Visto che lì c’è la chiesa di San Lorenzo, il giorno è già fissato: la notte del 10 agosto, la notte appunto di San Lorenzo. Sul piazzale antistante sarà un brulicare di stand gastronomici. Prima si mangia, poi si osservano le stelle cadenti e si legge l’oroscopo a tutti

Già, cosa si mangerà? Solo riso… venere?

Non fate del cattivo spirito. Verranno proposte le migliori ricette della cucina bergamasca, ma rivisitate in chiave – diciamo così – universale. Un ricco self-service servito al chiaro di luna e in un clima davvero gioviale.

A prezzi popolari?

Eh no, visto che siamo in tema: prezzi alle stelle! È lì il business.

Pensi che avrà successo?

Sarà una roba dell’altro mondo, si banchetterà come nei vecchi Saturnali: Bacco, tabacco e Venere!

Ci sarà anche una star della manifestazione?

Non una, bensì due. Sicuramente inviterò la Samantha Cristoforetti, la nostra AstroSamantha. E poi vorrei che partecipasse anche l’astronauta Luca Parmitano, al quale mi piacerebbe affidare il lancio di un nuovo prodotto ideato nel caseificio della Ficosecco.

Un nuovo formaggio?

Esatto: il Parmitano Reggiano (e ride soddisfatto). Ora vado.

Bravo, Cisio, vai a dormire e lascia riposare anche noi.

Macché dormire. La notte di San Lorenzo è vicina: vado a far decollare subito l’idea.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA