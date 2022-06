SFOOTING/ Maturità 2022, avviso ai maturandi: occhio ai granciporri!

E’ sull’orlo di un subitaneo granciporro? Non sarà cachessia la sua? Ma è per pudore che sta diventando erubiscente? Certo che sul faldistorio fa una gran figura: situazione a lui peraltro consentanea.

“Che stanno farfugliando?”, domanderete basiti al vostro ideale o virtuale vicino di banco, cari lettorastri, i vostri, speriamo amati, ComicAstri? Semplicemente facciamo gli eruditi, per stare al passo con gli eventi: gli incombenti esami di maturità ci inducono ad ostentare la nostra cultura da tardo liceo classico.

Sulla scia di codesto scibile sfoggio, oltre a regalarvi in fondo al pezzo i significati dei paroloni appena sopra esibiti, incoraggiamo le commissioni esaminatrici – immaginiamo per la gioia del popolo maturando – a prendere in considerazione i nostri suggerimenti: queste tracce ambiscono a divenire una buona idea ai primi ed un significativo allenamento ai secondi.

Cultura sportiva. “Per la seconda volta la Nazionale italiana è stata eliminata dai Mondiali di calcio. Dopo la Svezia nel 2018, quest’anno a tagliarci fuori da Qatar 2022 è stata la Macedonia del Nord. C’è chi dice che dopo l’addio di Chiellini siamo diventati più Acerbi. A motivo di quanto sinora affermato, il candidato illustri le ragioni per le quali il nostro calcio è da considerarsi oramai… alla frutta”.

Putin. “Invasione dell’Ucraina, scontro con la Nato, tensioni con Ue e Usa, espansione in Africa, rapporti sempre più stretti con la Cina di Xi Jinping. L’esaminando esponga in maniera esaustiva i temi testé riportati, soffermandosi in modo particolare sulla contradditoria e per certi versi enigmatica figura di Vladimir Putin, illustrandone, laddove possibile, il disegno geostrategico e non sottovalutandone le mire espansionistiche, che potrebbero portarlo, in uno scenario certamente non augurabile, a diventare il Grande Putiniere di tutte le Russie”.

Inno alla regina. “Come l’esaminando dovrebbe ben sapere, nel 1952 Elisabetta II saliva al trono come Regina d’Inghilterra. Dopo 70 anni ininterrotti di regno, tanta longevità fa prefigurare (e l’esaminando si esprima in tal senso) che il Padre Eterno abbia preso alla lettera l’inno inglese God save The Queen?”.

Antico Egitto. “Il 27 settembre saranno 200 anni dalla decifrazione della Stele di Rosetta e il 4 novembre, 100 anni dalla scoperta della tomba del faraone Tutankhamon. Sulla scorta delle proprie conoscenze, il candidato illustri i motivi per i quali Rosetta con i suoi spasimanti si comportava come una sfinge, mentre Tutankhamon quando si trattava di intraprendere una relazione femminile si lanciava con tutte facendo loro … un Nilo spietato a tutto tondo (ignorando per una volta il concetto geometrico di piramide)”.

Verismo (o Verissimo?). “27 gennaio 2022: 100 anni dalla morte di Giovanni Verga, maggiore esponente del Verismo (da non confondere con la quasi omonima trasmissione, condotta settimanalmente da Silvia Toffanin il sabato su Canale5). Lo scrittore siciliano, famoso per i suoi capolavori, da I Malavoglia a Mastro don Gesualdo, è autore anche di numerose novelle. Il candidato ha la facoltà di sceglierne una ed illustrarne trama, personaggi e motivi che hanno spinto il Verga a vergare quell’opera”.

Produttività letteraria (e non solo). “Il 2022 celebra i 220 anni dalla nascita di Alexandre Dumas padre e i 180 anni dai natali di Antonio Fogazzaro. In 30 anni di fervida produzione letteraria gli scritti di Alexandre Dumas padre occupano 257 volumi. Nello stesso arco di tempo Antonio Fogazzaro ha completato solo sette romanzi. Il candidato illustri dunque i motivi per i quali a suo parere il Fogazzaro, a dispetto del cognome, scrivesse con insufficiente foga, al contrario, invece, di quanto accadeva in camera da letto: i suoi tre figli ne furono la dimostrazione, mentre Dumas ebbe un figlio solo, che con mancanza di fantasia (quella era al servizio della letteratura) chiamò Alexandre Dumas figlio”.

Arte minore. “Il candidato illustri, con apparato critico frutto di assoluta creatività personale, cionondimeno arricchito di una robusta, esaustiva e magniloquente struttura di carattere divulgativo, una delle cinque opere d’arte minori dei pittori qui sotto riportati:

– La Madonna del Parco di Piero della Francesca

– L’Urto di Munch

– La Cenere del Botticelli

– Il Cacio di Klimt

– Il Lama con l’ermellino di Leonardo da Vinci”.

P.S. Dandovi appuntamento alla prossima settimana, che segnerà l’inizio dello “Sfooting Summer Festival”, che vi accompagnerà fino a fine agosto 2022, non ci dimentichiamo certo di spiegarvi i significati delle parole difficili citate all’inizio:

Granciporro: errore madornale

Cachessia: stato morboso caratterizzato da estrema magrezza e riduzione della massa muscolare

Erubiscente: che tende al rosso



Faldistorio: sedile ecclesiastico senza braccioli e schienale

Consentaneo: conforme, conveniente.

