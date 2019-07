Sgarbi vs Mughini/ “Rissa? Non volevo picchiarlo: 80enne poco arzillo mi fa pietà”

Dopo la rissa sfiorata a Stasera Italia, prosegue il botta e risposta a distanza tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Il critico d’arte e l’opinionista televisivo non se le sono mandate a dire negli ultimi giorni e il parlamentare di Forza Italia ha scelto Dagospia per lanciare un nuovo attacco. Sgarbi è tornato sui temi di litigio con Mughini, sottolineando di non aver paura di niente né tantomeno di «un ottantenne poco arzillo». Il sindaco di Sutri ha tenuto a precisare di non aver mai voluto ricorrere alla violenza fisica, spiegando di aver «semplicemente tentato di impedire a Mughini di avvicinarsi, graffiandomi con il suo smalto per le unghie». Nessuna intenzione di picchiarlo, dunque, «essendo più grande e più giovane»: «Mi ha fatto pietà». Un’invettiva che prosegue senza eccessi, con Vittorio Sgarbi che rivela: «Ero in Parlamento, il giorno dopo lo scontro ,e una telefonata da parte di sconosciuto mi porta alle orecchie la voce di Mughini, ascoltata da numerosi colleghi, e da me registrata. Non ho avuto il sospetto che fosse un imitatore ;e, come tale, non si è rivelato. Sembrava (era) proprio lui».

SGARBI VS MUGHINI: L’ATTACCO DEL PARLAMENTARE DI FORZA ITALIA

Sgarbi spiega che Mughini gli ha chiesto prima le scuse pubbliche e poi quelle private: gesto rispedito al mittente dal critico d’arte. «Rifiutate anche quelle, il vero o finto Mughini (non c’è’ differenza) ha concluso con l’auspicio di non rivedersi mai più in vita. Ho convenuto, senza rimpianto», ha aggiunto Sgarbi, che non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro dopo la bagarre registrata nel corso del talk show in onda su Rete Quattro. E il primo cittadino di Sutri ha poi sottolineato: «Ma se dovesse accadere, per caso, di rincontrarsi, sappia che i suoi calci non arriveranno al mio culo prima che egli abbia a pentirsene. Ha confuso per terrore la mia commiserazione per la sua oscena vecchiaia. Incidenti dell’età. Picchiare un ottantenne sarebbe come picchiare un bambino». Insomma, uno scontro che non sembra destinato a terminare: attesa la replica di Giampiero Mughini nel corso dei prossimi giorni, una “battaglia” che ha scatenato un ampio dibattito anche sui social network…

