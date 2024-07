Sgozza il fratello poi gli taglia la testa e la getta dal balcone/ Choc a Benevento, arrestato 59enne

E’ un episodio decisamente choc quello che è accaduto nelle scorse ore a Benevento dove un uomo ha decapitato il fratello per poi lanciare la sua testa in strada. La vicenda, riferita dal Corriere della Sera attraverso il proprio sito web, è accaduta di preciso nel comune di Pannarano, paese di 2.000 anime a pochi chilometri da Benevento, dove un 59enne è stato protagonista di un gesto folle che è sfociato in un omicidio. Secondo la ricostruzione dei fatti sembra che lo stesso abbia prima sgozzato il fratello, dopo di che gli avrebbe tagliato la testa.

Non contento, l’ha presa e l’ha gettata dal balcone, buttandola in strada. L’omicidio si è verificato nella tarda serata di ieri, attorno alle ore 22:00 di mercoledì 3 luglio 2024, e a chiamare i carabinieri sarebbe stato lo stesso assassino, ritrovando quindi un momento di lucidità dopo quanto aveva commesso.

TAGLIA LA TESTA AL FRATELLO E LA GETTA DAL BALCONE A BENEVENTO: OSCURO IL MOVENTE

Non è ben chiaro il perchè di questa vicenda horror, fatto sta che il 59enne avrebbe ucciso il fratello mentre lo stesso stava dormendo. Quando i carabinieri della compagnia di Montesarchio sono arrivati sul posto, hanno arrestato immediatamente l’uomo dopo di che lo hanno portato in caserma per il consueto interrogatorio. Decisamente curiosi i nomi dei “protagonisti” di questa storia: l’omicida, il 59enne, si chiama Benito, mentre la vittima, il fratello 70enne, Annibale.

I due vivevano assieme da alcuni anni come precisato dall’agenzia di stampa Agi, e sembra che la vittima vivesse prima a Roma: dopo essere andato in pensione e dopo che gli era morta la moglie era tornato a Benevento, trasferendosi assieme al fratello nell’abitazione sita in via Piano a Pannarano. Sembra che i due litigavano spesso, una convivenza molto difficile che ha portato ad una “esplosione” definitiva di ira nella serata di mercoledì quando dalle parole si è passati ai fatti.

TAGLIA LA TESTA AL FRATELLO E LA GETTA DAL BALCONE A BENEVENTO: I DUE LITIGAVANO SPESSO

Evidentemente esasperato per i continui litigi il 57enne Benito ha pensato di farla finita, ammazzando il fratello. Prima che l’omicida avvisasse i carabinieri, già alcuni vicini di casa avevano avvisato le forze dell’ordine in quanto avevano udito dei rumori strani e delle urla che li avevano fatto allarmare.

Ma possibile che solo per un litigio si sia potuto arrivare ad un omicidio? E’ quello che vogliono cercare di capire le forze dell’ordine che da qualche ora a questa parte stanno ascoltando amici e conoscenti di vittima carnefici per provare a ricostruire la loro vita e nel contempo le ultime ore del povero Annibale. Al momento il corpo senza testa del 70enne si trova presso l’ospedale San Pio di Benevento in attesa dell’autopsia, mentre Benito è in carcere nella stessa città con le accuse di omicidio pluriaggravato.

