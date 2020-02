Shade e Gaia Masera si sono lasciati/ “La foto insieme? Possiamo bruciarla”

Shade è uno degli ospiti di “CR4 – La repubblica delle donne“, il talk show condotto da Piero Chiambretti in prima serata su Rete 4. E’ proprio il padrone di casa a presentare il rapper e mostrando il palmares: 8 dischi di platino, 2 dischi d’oro, doppio platino per la canzone “la hit dell’estate” e milioni di views su YouTube. Un successo straordinario per il rapper che ridendo precisa: “mi manca solo la Champions League” che in studio rivela il suo grande amore per la Juventus mostrando anche una foto fatta con Cristiano Ronaldo. Il rapper si racconta parlando di tatuaggi e rivelando: “non mi piacciono i tatuaggi non su di me, mi piacciono sugli altri”, mentre Pier Chiambretti gli domanda “in un mondo cattivo discografico dove i rapper dicono cose molto forti non trovi difficoltà?”. Il rapper risponde alla provocazione dicendo: “no tante volte essere buoni con le persone anche se sono cattive fa si che loro si trovino un pò disarmati, si possono dire le cose anche stando calmi senza arrabbiarsi”.

Shade è tornato single?

Shade poi risponde alle domande delle Bambine della Repubblica che prima di tutto gli domandano da dove nasce il suo nome d’arte. “Mi piaceva molto Eminem, uno dei suoi soprannomi era Shady quindi l’ho preso, l’ho italianizzato e alla fine ho scelto Shade” ha rivelato il rapper, ma la notizia bomba arriva poco dopo quando una ragazzina domanda: “visto che Fedez è già fidanzato ti vuoi fidanzare con me?”. Interviene immediatamente il padrone di casa Piero Chiambretti che precisa “sei troppo piccolina e secondo lui c’è già una fidanzata che è un influencer”, ma a sorpresa Shade risponde “dice al momento no!”. Allora Chiambretti domanda: “ma quella foto con quella ragazza può essere bruciata”, il rapper non risponde, ma dalla risposta sembrerebbe proprio che la storia con la youtuber di make up e comunicazione sia arrivata al capolinea.

