Shade/ “La hit dell’estate”, Ludovica Pagani sul palco? (Battiti Live)

Shade torna protagonista a Battiti Live dove porterà stasera, 31 luglio 2019, La hit dell’estate. Il brano nel cui video è presente anche l’influencer Ludovica Pagani è uscito il 24 giugno, appena dopo l’inizio della stagione più bella dell’anno, e in poco tempo ha superato le dieci milioni di visualizzazione facendo sorridere il canale Youtube dell’etichetta Warner Music Italy. La canzone è nel suo solito stile rap e deride, con qualche frecciatina, il mondo dei tormentoni estivi che anno dopo anno si ballano in spiaggia e si sentono in discoteca. Il brano è stato molto apprezzato non solo dai fan, ma anche dai critici che mese dopo mese stanno regalando sempre più credibilità a questo giovane artista.

Shade, Battiti Live: il 2 agosto in concerto a Nettuno con Federica Carta

Shade stasera a Battiti Live vestirà i panni da solista, ma la sua liaison professionale con Federica Carta non si può considerare di certo terminata qui. Il 2 agosto i due infatti saranno protagonisti di un concerto in piazza a Nettuno, dove riporteranno quel “Senza farlo apposta” che ha avuto un discreto successo al Festival di Sanremo 2019. Nonostante il 18mo posto raggiunto ha avuto un successo incredibile di pubblico che ha gradito soprattutto l’esibizione tripla dei due insieme a Cristina D’Avena. L’evento del prossimo 2 agosto fa parte della kermesse estiva Nettuno Summer 2019 che nel cuore della cittadina porta artisti di grande livello. I due si esibiranno sul palcoscenico presente nella piazza centrale a partire dalle ore 21.30.

Shade con Mondo Marcio al Giffoni Film Festival 2019

Shade ha avuto modo di vivere una bella esperienza professionale anche al fianco di Mondo Marcio che ovviamente non sarà con lui stasera, 31 luglio 2019, a Battiti Live. Il 22 scorso i due si sono esibiti dal vivo non contemporaneamente, ma l’uno dopo l’altro hanno regalato quello che è sembrato quasi un continuum musicale. Shade è stato protagonista poi anche di una Masterclass Music&Radio con i fan che hanno avuto così modo anche di rapportarsi direttamente con lui e di vivere qualche bella e intensa emozione. Anche quest’anno il Giffoni ha deciso di cedere un po’ del classico tempo dedicato al cinema per organizzare degli eventi musicali di assoluto livello.

