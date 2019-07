FEDERICA CARTA E SHADE/ “Sono figlio di genitori separati e sono stato bullizzato a scuola”

Federica Carta e Shade tra gli ospiti del terzo appuntamento di Battiti Live 2019, il concerto dell’estate organizzato da Radionorba e trasmesso in prima serata su Italia 1. La coppia torna così sul palco con la hit “Senza farlo apposta”, canzone presentata in gara alla 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo e diventata uno dei successi dell’anno. Un vero e proprio tormentone tra i giovanissimi che ha contribuito al successo di “Truman”, l’ultimo disco di Shade. “Sono figlio di genitori separati e sono stato bullizzato a scuola. Mi deridevano perché povero. Mia madre faceva le pulizie, mio padre il meccanico e io frequentavo una scuola della Torino bene. Ero bravo. Ungaretti, Foscolo, Pirandello, Verga: mi rivedo nei loro testi” così si racconta il giovane rapper da milioni di visualizzazioni su YouTube.

Shade e Federica Carta a Sanremo 2019: ” Ho nostalgia di quella settimana”

Insieme Federica Carta e Shade hanno calcato per la prima volta il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2019 con il brano “Senza farlo apposta”. Un’esperienza bellissima che ha permesso ad entrambi di farsi conoscere ed apprezzare da una grandissima fetta di pubblico, senza considerare il successo riscontrato tra i più giovani. Parlando proprio di Sanremo il rapper ha precisato: “mi manca. Ho nostalgia di quella settimana che è sembrata un mese. Ho dei bellissimi ricordi, suonare con l’orchestra è stato meraviglioso. L’affetto della gente per la strada mi faceva sentire come Rocky a Philadelphia, la gente cantava la nostra canzone…. E’ una esperienza che rifarei anche se la prima volta è sempre quella più speciale”. “Senza farlo apposta” è stato un grandissimo successo, una canzone che ha conquistato grandi e piccini come ha raccontato Shade a 105 Mi Casa. “La canzone di Sanremo è andata bene e c’è chi dice che chi fa Sanremo bene, poi floppa d’estate. La gente nelle piazze canta e urla la canzone, anche i genitori dei ragazzi che vengono ai miei concerti”.

Federica Carta fidanzata? “Non posso dire altro”

Intanto in questi giorni Federica Carta ha rivelato di essere felicemente fidanzata. Il fortunato non è Shade, visto che tra i due c’è soltanto una grande amicizia. “Da qualche mese sono innamorata ma è presto per dire altro” ha rivelato Federica Carta alla rivista F edita da Cairo Editore. “Il mio partner è unico perché è riuscito a farmi innamorare nonostante i nostri mille difetti”. La cantante, nata nel programma Amici di Maria De Filippi, in passato è stata legata a Lucas Biciego, collega ed ex allievo di Amici. Smentiti, invece, alcuni flirt con Riccardo Marcuzzo, Michele Perniola e lo stesso Shade.



© RIPRODUZIONE RISERVATA