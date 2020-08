Shade/ Outfit bianco sul palco: “Sembro Kanye West o un gelataio?”

Si chiude anche quest’anno l’appuntamento con Radionorba Vodafone Battiti Live, il festival musicale “on the road” pugliese che, nonostante l’emergenza Coronavirus, ha mantenuto fede all’impegno con i suoi aficionados: e questa sera, in prima serata su Italia 1 -e pure on-demand di Mediaset Play- sarà riproposta la quinta e ultima serata col solito ricco parterre di ospiti che vedrà esibirsi pure Vito Ventura, il rapper e doppiatore originario di Torino meglio conosciuto dalla sua fanbase col moniker di Shade. E proprio negli scorsi giorni lo stesso Shade è stato protagonista di un inedito quanto curioso incontro: come documentato dai social e da alcuni scatti ripresi da organi di stampa locale, il 33enne artista che aveva partecipato a Sanremo 2019 in coppia con Federica Carta, è stato a pranzo con Antonio Razzi, l’ex senatore nelle fila del defunto PdL e di Forza Italia che peraltro in Abruzzo è di casa. “Oggi sono a pranzo con il mio amico rapper Shade presso il Supporter Beach di Fossacesia” ha scritto Razzi che ha immortalato l’incontro in una delle località più rinomate della Costa dei Trabocchi anche con un selfie.

SHADE, SELFIE E PRANZO ASSIEME AD ANTONIO RAZZI

Detto dell’incontro con Razzi (documentato anche su Tik Tok in cui l’ex senatore si esibisce in un ballo scatenato…) e in attesa di rivederlo questa sera in video sul palcoscenico di Battiti Live, è stato peraltro lo stesso Shade (che sta spopolando su YouTube con “Autostop”, il suo singolo dell’estate) a ironizzare sulla sua performance e anche sull’outfit scelto per salite sul palco attraverso i propri canali sociali. In un post apparso negli scorsi giorni sulla sua seguitissima pagina Instagram, il rapper torinese si rivolge ai suoi fan chiedendo loro se per caso si sono persi il momento a lui dedicato in cui a suo dire sembrava una sorta di Kanye West, per via del “total white” che aveva scelto per esibirsi e che ha sorpreso più di qualcuno. “O sembravo un gelataio? O invece Kanye West Kanye West che fa il gelataio?” ha scherzato il buon Vito mostrando anche di sapersi prendere in giro e poi invitando i propri followers a dare anche la loro impressione sul suo look scrivendola nei commenti in calce al post.





