Shade/ Video, “Autostop” è la nuova “Hit dell’estate”

Per Shade “Autostop” è la nuova “Hit dell’estate” e scusate il gioco di parole. Il rapper ha messo a segno un altro colpo con una canzone frizzante e che mette l’allegria a un pubblico sempre alla ricerca di nuove emozioni. Il doppio senso di questa nostra affermazione è abbastanza facile da comprendere se si conosce il tormentone che aveva fatto ballare tutte le spiagge d’Italia la scorsa estate. Ora per l’artista classe 1987 di Torino è il momento di una nuova soddisfazione e anche di rivincita verso chi nei momenti più bui lo aveva criticato. Alla fine i numeri hanno sempre ragione e basti vedere le quasi 15 milioni di visualizzazioni per un brano che funziona e che mette l’allegria. Stasera, 24 agosto, vedremo Shade cantare e ballare sul palcoscenico di Battiti Live in onda in prima serata su Italia 1.

Shade, i Panpers e la parodia di Autostop

Chi ha senza dubbio la stima di Shade sono i Panpers. Il duo comico composto da Andrea Pisani e Luca Peracino molto spesso ha ottenuto grandi risultati su Youtube con parodie delle canzoni dell’artista piemontese. Dopo aver divertito con Irraggiungibile, Amore a prima Insta e La hit dell’estate pochi giorni fa è stato il momento di Autostop. La parodia racconta l’estate di chi nonostante abbia meno soldi ha la fantasia per raccontare gli amici di viaggi fantastici magari grazie all’utilizzo di Photoshop noto programma di editing fotografico. Ogni strofa è una battuta e ogni momento è dedicato a una risata con la voglia di far sorridere il pubblico e non di certo di offendere l’artista, Shade in questo caso. Va ricordato che inoltre Pisani proprio come Shade è torinese non è dunque da escludere che tra i ragazzi, conoscendo anche la loro semplicità, sia nata una bella amicizia proprio in seguito a queste parodie.

