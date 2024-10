Shaila e Lorenzo, scoppia la passione al Grande Fratello spagnolo: hanno fatto l’amore?

La puntata del Grande Fratello 2024 che andrà in onda il 28 ottobre su Canale 5 avrà due grandi protagonisti: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Chi segue il reality sa che i due sono volati in Spagna, dove hanno trascorso una settimana al Gran Hermano, il Grande Fratello spagnolo. Proprio qui, tra concorrenti mai visti prima, si sono sentiti liberi di lasciarsi andare alla loro passione una volta per tutte. Così, sotto le coperte, non sono mancati baci, carezze sensuali che, secondo qualcuno, sarebbero sfociate anche in una vera e propria notte di passione.

Shaila stessa, in un confessionale mostrato al Gran Hermano, di quel momento ha dichiarato: “Abbiamo dormito insieme e a un certo punto non ce l’abbiamo fatta più ed è partita questa passione”. Ma, concretamente, cos’è successo sotto le lenzuola? Shaila e Lorenzo hanno fatto l’amore?

Cosa ha rivelato Shaila sulla notte di passione con Lorenzo al Gran Hermano

È questa la domanda che il conduttore del Grande Fratello spagnolo ha posto alla ballerina nel corso della diretta, trovando la risposta imbarazzata di Shaila Gatta, che ha negato imbarazzata. “No fikiki eh! Solo molta passione, fikifiki con gli occhi”, sono state le parole della showgirl al conduttore del GH, parole che non avrebbero però convinto i coinquilini. Pare, infatti, che gli altri concorrenti spagnoli siano certi che tra Shaila e Lorenzo, sotto le fatidiche coperte, ci sia stato molto più di qualche semplice bacetto. Insomma, si sarebbe consumata una notte d’amore. Di certo, Alfonso Signorini non si lascerà sfuggire l’occasione di approfondire il discorso con i diretti interessati, per di più di fronte a Javier Martinez ed Helena Prestes.

