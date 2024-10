Al Grande Fratello sin dall’inzio del suo percorso nella casa più spiata d’Italia Shaila Gatta si è resa protagonista di un triangolo amoroso con Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. Sono in molti a pensare che la sua sia solo una strategia per catturare l’attenzione dei telespettatori, negli ultimi giorni però si è lasciata travolgere dalla passione con Lorenzo e sembra che sia davvero intenzione stavolta ad approfondire la loro conoscenza per capire se la loro relazione potrebbe proseguire anche dopo il reality. Fino a pochi giorni fa sembrava convinta di essere interessata solo al modello argentino, però da quando è approdata nella casa del Gran Hermano ha capito che non può più fingere e che il suo cuore la spinge verso Spolverato.

Dopo aver trascorso una settimana nella casa del Grande Fratello spagnolo Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato oggi torneranno nella casa più spiata d’Italia e di sicuro gli altri concorrenti resteranno non poco sorpresi quando li vedranno rientrare. I due al Gran Hermano non hanno più frenato la passione e la complicità che c’è tra loro, si sono infatti lasciati andare baci passionali, tenerezze e importanti rivelazioni. La gieffina tra le varie cose ha ammesso che non aveva mai provato un’emozione così forte in passato. Ieri, durante il suo ultimo giorno in Spagna si è lasciata sfuggire nuove rivelazioni su Javier Martinez che hanno spiazzato tutti.

Senza giri di parole Shaila Gatta nella casa del Gran Hermano parlando di Javier Martinez ha rivelato che più passava il tempo e più capiva. Loro si sono baciati molte volte al Grande Fratello perché lei aveva bisogno di capire cosa sentiva nel cuore, però con lui non sentiva nulla, ha poi ammesso che pensava a Lorenzo quando baciava Martinez. La ballerina ha anche fatto sapere che si innervosiva perché si sforzava di provare qualcosa per l’argentino ma non è mai scattato nulla tra loro.

Shaila Gatta ha continuato dicendo he prima ragionava con la testa ma adesso vuole dare ascolto solo al suo cuore. Ha poi aggiunto: “Con Lorenzo sento che posso costruisci qualcosa. E poi la passione non puoi fermarla, se qualcosa esiste non puoi soffocarla.” L’ex velina di Striscia la notizia e Lorenzo Spolverato sono ormai una ‘coppia’, come reagiranno Helena Prestes e Javier Martinez quando scopriranno che si sono lasciati travolgere dalla passione in Spagna? Non ci resta che attendere il loro ritorno al Grande Fratello per scoprirlo.