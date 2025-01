Nuova guerra tra Amanda Lecciso e Shaila Gatta al Grande Fratello. Come sappiamo, le due non si sopportano affatto, o meglio, l’ex velina di Striscia La Notizia si scaglia spesso contro la sorella della celebre Loredana tanto da scatenare l’ira dei parenti di lei, quali la nipote Jasmine Carrisi. Poche ore fa, è successo qualcosa che nessuno si aspettava, un confronto faccia a faccia con tutta la verità su quello che le due pensano dell’altra persona.

Il faccia a faccia inaspettato è nato dal fatto che Shaila Gatta non riesce a capire come Amanda Lecciso possa parlarle ignorando i trascorsi che le due hanno avuto. Così, la ballerina ha esordito dicendole: “Se di me non te ne frega niente perché mi devi rivolgere la parola”, confessando di poter far meno di lei in questa casa. Insomma, una critica all’ipocrisia che all’ex velina non piace proprio, tanto da aver continuato con una frase scioccante: “Mi stai molto antipatica. Io ti eviterei“, concludendo chiedendole di far finta che lei non esiste. Come ha reagito Amanda Lecciso a queste parole?

Amanda Lecciso confessa a Shaila Gatta: “Non penso che quello tra te e Lorenzo sia un copione”

Dopo che Shaila Gatta ha confessato ad Amanda Lecciso quello che pensa su di lei, ha deciso di rispondere in una maniera totalmente inaspettata. Infatti, la sua reazione è stata tutt’altro prevedibile. La sorella di Loredana le ha fatto presente che salutarsi è una questione di civiltà, che non le toglierà mai il saluto e non solo. Amanda Lecciso ha precisato di non essere d’accordo con questo modo di fare: “Se siamo in gruppo di 4/5 persone io che devo scappare perché ci sei te? A me non dai fastidio…“. Poi ha spiegato che ignorarsi vorrebbe dire non vivere tranquillli, e che non succederà mai che lei le toglierà il saluto.

Dopo questo confronto, l’ex velina ha voluto mettere i puntini sulle i sulla questione Lorenzo Spolverato. Per quale motivo? Shaila Gatta è convinta che anche Amanda Lecciso pensi male di loro, nonostante non lo dica, e questo le dà molto fastidio. Così, Amanda Lecciso ha chiarito la sua posizione, rivelando invece di non vedere il rapporto tra i due come un copione, (al contrario di ciò che pensa Stefania Orlando) e di aver ormai accettato con una risata quello che lei pensa sul suo conto. Ormai è chiaro che le due non si sopportano, ma il passo avanti di Amanda è stata una bella dimostrazione di maturità.