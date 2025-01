Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno litigato ancora. Il tutto è successo durante la scorsa notte, momento in cui si sono piazzati in mezzo alla stanza e hanno svegliato tutti con urla fortissime. Poi la calma. La mattina dopo, infatti, si sono messi a ballare e a baciarsi come se nulla fosse successo, ma Stefania Orlando, entrata di recente al Grande Fratello, ha deciso di esprimere i suoi dubbi sulla coppia, accusandoli di avere un copione.

Stanca delle loro continue sceneggiate, Stefania Orlando è sbottata parlando a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, il quale durante l’ultimo litigio ha anche “deciso” di andare in bagno a tirare pugni alla parete. “Urlavate alle 2.30 di notte qui davanti“, gli ha fatto notare la nota opinionista, la quale ha anche aggiunto che i due stanno dominando la casa del Grande Fratello, sia nel bene che nel male. “Non mi sembra una cosa normale. Ieri sera litigavate e sembrava un copione scritto“, ha fatto notare Stefania Orlando alla coppia, che in un modo o nell’altro sta sempre al centro delle dinamiche.

Stefania Orlando ha accusato Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta di avere un copione e il modello milanese ha reagito rispondendole a tono: “Lo abbiamo scritto bene, perchè ha funzionato“. Dopodichè ha aggiunto anche che domani si vedrà (durante la puntata) se verrà trasmessa la clip della loro litigata. Stefania Orlando, però, non si è arresa, sicura che i due siano una coppia solo per recitare e sperare di vincere il Grande Fratello. Infatti, ha aggiunto di aver percepito quello scontro come qualcosa di esagerato, soprattutto perchè poi si sono baciati come se nulla fosse.

“Poi ovviamente nominatemi a pioggia, ma se esco voglio uscire dopo aver detto quello che sento” ha continuato la Orlando, la quale ha poi accusato Lorenzo Spolverato di essere disposto a fare qualsiasi cosa per vincere il reality e il ragazzo non l’ha smentita, ammettendo di essere lì per arrivare fino alla fine ma si accontenterebbe anche di essere in finale. Stefania Orlando ha poi concluso la conversazione dicendogli tali parole: “No, no tu vuoi proprio vincere“. Avrà ragione l’opinionista sulla coppia? Stanno solo fingendo o sono davvero spontanei? Lo vedremo nelle prossime puntate del