Jessica, chi è la sorella di Shaila Gatta?

Tra i protagonisti di questa nuova edizione del Grande Fratello 2024 in partenza oggi lunedì 16 settembre troveremo anche la ballerina ed ex velina Shaila Gatta, che in passato ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi. A fare il tifo per lei c’è la sorella Jessica che, diversamente da Shaila, non fa parte nel mondo dello spettacolo e ha un profilo privato Instagram. Di Jessica non si sa molto, ma dalla foto profilo di Instagram, pare che Jessica sia felicemente fidanzata anche se non è nota l’identità della sua dolce metà.

Shaila Gatta è molto legata alla sua famiglia, ai genitori e alla sorella Jessica, che più volte ha mostrato ai suoi follower sui social, in uno dei vari scatti postati ha manifestato tutto il suo amore per i suoi cari: “Che bella famiglia felice” e “La cosa più bella…avere una famiglia unita … siamo fortunati”.

Shaila Gatta e il retroscena sulla sorella Jessica: “Ha chiesto questo a mia madre”

Riguardo alla sorella Jessica, Shaila Gatta ha svelato un curioso retroscena, ammettendo come il suo nome derivi da una volontà della ragazza, in una intervista concessa al Corriere della sera l’ex velina di Striscia la notizia ha confessato: “Mi chiamo Shaila per Shaila Risolo di Non è la Rai. Mia sorella, Jessica, aveva chiesto a mia madre una sorellina che avesse quel nome e facesse la ballerina, accontentata!”

Nel corso di una intervista concessa a Fanpage qualche tempo fa, Shaila Gatta si è invece soffermata sull’amore e si è dichiarata single e ha ammesso di aver avuto diverse storie tossiche in passato, arrivando a immaginare l’amore solo come sofferenza: “Credo nell’amore, ma oggi, se dovessi stare con qualcuno, deve valerne la pena, deve essere un valore aggiunto, deve accettare il mio lavoro, il fatto che io sia estroversa e in carriera”.

