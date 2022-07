Shaila Gatta “intima” con l’ex Uomini e donne, Alessandro Zarino/ Una nuova coppia?

Shaila Gatta e Alessandro Zarino vicini dopo le rotture con Leonardo Blanchard e Veronica Burchielli: il presunto flirt extra Uomini e donne e Amici

Molti telespettatori la considerano come una delle ballerine modern più iconiche che la storia di Amici di Maria De Filippi ricordi e in questi giorni, proprio lei, Shaila Gatta, è protagonista di un “giallo” esploso in casa Mediaset, a cavallo tra due format prodotti e condotti dalla consorte di Maurizio Costanzo. Il gossip del momento nasce da un avvistamento ripreso su Instagram dalla beninformata Deianira Marzano che -su segnalazione degli utenti – ha fatto sapere che Shaila Gatta è a quanto pare stata avvistata in un locale con l’ex tronista di Uomini e donne, Alessandro Zarino. L’avvistamento è diventato tanto virale nel web, al punto che in rete si fa sempre più incessante la voce sulla presunta nuova coppia dello showbiz made in Italy, formata da Shaila Gatta e Alessandro Zarino.

Shaila Gatta e Alessandro Zarino, flirt?/ L'ex UeD e la ballerina avvistati insieme

L’ex velina di Striscia la notizia nonché ex Amici è reduce dalla separazione con l’ultimo fidanzato e volto del calcio, Leonardo Blanchard, mentre Alessandro Zarino è passato alla storia del gossip per la rottura avuta con la donna che lo ha fatto capitolare a Uomini e donne, Veronica Burchielli. Ha fatto parecchio rumore la separazione tra gli ex Uomini e donne, dal momento che in uno sfogo condiviso su Instagram la Burchielli ha svelato ai fan di aver messo su molto peso perché un amore tossico la rifiutava sessualmente in un periodo in cui lei era sottopeso: “Mi toccava e mi diceva bleah”. Poi, quelle parole sibilline che il web ritiene una chiara allusione ad Alessandro Zarino: “Fate un calcolo con le tempistiche, a buon intenditore poche parole”. Insomma, non è chiaro il motivo alla base della rottura tra gli ex Uomini e donne, così come non è mai emerso quello che si cela dietro la separazione tra Shaila e Leonardo. E in queste ore, come una sorta di conferma del gossip che li vede come una nuova coppia dello showbiz, Shaila Gatta e Alessandro Zarini si mostrano insieme via social.

Shaila Gatta e Mikaela Neaze, ex veline/ "Sogniamo di condurre Striscia la Notizia"

Il video della presunta coppia

L’occasione è un video postato dall’ex velina Shaila, che la immortala mentre registra una fitness challenge per gli addominali, insieme all’ex tronista di Uomini e donne. Che il filmato sia a tutti gli effetti la conferma del preannunciato neo amore vip? Nel frattempo il web fa il tifo per i presunti piccioncini, così come emerge tra i commenti rilasciati dal web sotto il filmato diventato virale: “Sapevo che prima o uscivate insieme”; “La coppia fissa che aspettavamo”.

Nel frattempo, Veronica Burchielli, ex di Alessandro Zarino, è praticamente sparita dai social. Basti pensare che l’ultimo post da lei condiviso su Instagram risale allo scorso mese di marzo 2022.











