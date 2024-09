Da Amici con furore, l’ex velina Shaila Gatta è un fiume in piena di energia al suo ingresso come concorrente del Grande Fratello 2024. Una presentazione spumeggiante, che mette in evidenza la grande preparazione artistica, la dedizione al lavoro ma soprattutto anche il suo percorso di vita scandito dalla caparbietà nel perseguire i sogni custoditi fin da bambina e ampiamente realizzati. La ballerina ci ha regalato fin da subito anche una rivelazione, ‘scatenata’ dall’incontro con le ex ragazze di Non è la Rai – Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere – che per prime hanno varcato la porta del Grande Fratello 2024.

SHAILA GATTA, CHI È LA SORELLA JESSICA/ Il curioso retroscena: "È stata lei a scegliere il mio nome"

Ma cosa ha rivelato Shaila Gatta appena entrata al Grande Fratello 2024? La giovane ha deciso di raccontare, seppur senza particolari accenni, un retroscena sulla scelta del suo nome di battesimo. La rivelazione è stata incentivata dall’incontro – come anticipato – con le ex ragazze di Non è la Rai che, inconsapevoli, pare abbiano avuto un ruolo nella scelta del nome di battesimo di Shaila Gatta.

Shaila Gatta, vittima di violenza fisica e morale/ "Ex fidanzato mi diceva 'non sorridere hai denti brutti'"

Shaila Gatta, prima ‘confessione’ al Grande Fratello 2024: “Il mio nome…”

Shaila Gatta, una volta entrata nella casa del Grande Fratello 2024, ha per prima cosa salutato tutti coloro che prima di lei avevano già varcato la soglia della porta rossa. Una volta arrivata dalle ex ragazze di Non è la Rai – Pamela Petrarolo, Ilari Galassi ed Eleonora Cecere – l’ex velina non è riuscita a trattenersi nel rivelare l’origine del suo nome. “Lo sapete che il mio nome viene da ‘Non è la Rai’? C’era una ragazza che si chiamava così, mia sorella l’ha scelto!”. Dunque, Shaila Gatta deve al programma cult degli anni novanta, ed anche alla volontà di sua sorella, il nome che porta dalla nascita. Segno evidente di come ‘Non è la Rai’, nel tempo e ancora oggi, sia nella memoria di milioni di appassionati.