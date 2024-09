Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi concorrenti ufficiali del Grande Fratello 2024

Dopo Luca Calvani e Jessica Morlacchi, la pagina Instagram ufficiale del Grande Fratello ha annunciato la presenza nella casa di Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi che, dal 12 settembre, vivranno sotto le telecamere. Le tre ex ragazze di Non è la Rai sono state annunciate come concorrente unico e sono pronte a dare filo da torcere agli altri inquilini della casa più famosa d’Italia. “Tre icone, una sola Casa: Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere”, si legge nella didascalia del video pubblicato sui social.

L’annuncio della presenza di Pamela, Eleonora e Ilaria sta dividendo il pubblico con alcuni utenti felici di rivedere le tre ex ragazze di Non è la Rai che, diventate famose da giovanissime, sono pronte a rimettersi in gioco e altri utenti che, invece, non scommettono sulla loro durata in casa.

Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi come le sorelle Selassiè al Grande Fratello?

Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi non sono le prime ad entrare nella casa del Grande Fratello 2024 come concorrente unico. Prima di loro, infatti, nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip, entrarono come concorrente unico anche le sorelle Selassiè. Jessica, Lulù e Clarissa, tuttavia, nel corso della permanenza nella casa, furono separate con Clarissa che fu poi eliminata poco dopo e Jessica e Lulù che arrivarono in finale con la prima che riuscì poi a vincere il realty.

Sorte simile, inoltre, capitò anche a Cecilia e Jeremias Rodriguez che, dopo essere entrati in coppia al Grande Fratello, furono separati continuando da soli l’avventura in casa. Le ex ragazze di Non è la Rai avranno lo stesso destino?