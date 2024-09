Shaila Gatta è una delle concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini e trasmesso in prima serata su Canale 5. La ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e velina di Striscia La Notizia a poche dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia ha aperto il suo cuore condividendo con il pubblico un grande dolore. In passato la ex velina è stata vittima di una relazione d’amore tossica con un uomo che le ha fatto perdere la fiducia in se stessa.

Dalla pagine di Novella 2000, la showgirl ha raccontato: “gli uomini sono una palla al piede, nemici dell’evoluzione professionale ed esistenziale della propria donna” – per poi entrare nello specifico rivelando – “ho avuto un fidanzato che mi usò violenza fisica e morale. La maggior parte dei suoi discorsi era volta a svilirmi e a minare la mia femminilità, come quando mi diceva di non sorridere perché avevo ‘denti brutti’, o ancora che nella vita non avrei mai fatto strada”.

Shaila Gatta da Amici al GF: la rivelazione choc sull’ex fidanzato

“Mi diceva di non sorridere perché avevo i denti brutti” – ha confessato Shaila Gatta nuova concorrente del Grande Fratello 2024 parlando di una relazione d’amore sbagliata durata all’incirca 5 anni. Un amore malato, di cui che ti fanno stare male e che ti segnano per sempre la vita, ma da cui è riuscita a salvarsi. “Se guardo alla me stessa di allora mi vedo completamente monopolizzata dal cinismo di quel ragazzo, il quale decideva addirittura come avrei dovuto vestirmi. Colse in me delle fragilità e si impegnò a renderle sempre più grandi, finché non mi schiacciarono – ha detto la Shaila Gatta.

Una storia d’amore durata 5 anni da cui è riuscita a venire fuori grazie all’aiuto della famiglia. Oggi la ex velina di Striscia La Notizia ha superato quel momento, ma le sue parole sono importanti in un momento storico in cui la violenza sulle donne è all’ordine del giorno. Nonostante una relazione malata, la Gatta non ha mai perso la speranza nell’amore: “creedo nell’amore. Ma oggi, se dovessi stare con qualcuno, deve valerne la pena. Deve essere un valore aggiunto, deve accettare il mio lavoro, il fatto che io sia estroversa e in carriera. Devo ancora trovare un uomo che mi fa dire ‘ne vale la pena’”.