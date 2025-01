Shaila Gatta ed Helena Prestes rischiano di essere eliminate dal Grande Fratello: cosa sta accadendo

Il televoto della puntata del Grande Fratello del 13 gennaio 2025 potrebbe regalare un inaspettato colpo di scena al pubblico di Canale 5. Chi ha seguito la scorsa puntata sa che Alfonso Signorini ha aperto un televoto per l’eliminazione, all’interno del quale sono finite due concorrenti senza passare per le nomination a causa di un provvedimento disciplinare. Parliamo di Ilaria Galassi ed Helena Prestes e, a quanto pare, proprio questa seconda rischia questa sera l’eliminazione.

Helena Prestes e Nikita Pelizon sono state fidanzate?/ Il web si interroga: “Al Grande Fratello 2024…”

A sorprendere ancor di più è però il fatto che a rischiare insieme a lei sia Shaila Gatta. Anche l’ex velina di Striscia La Notizia è infatti finita in nomination e, stando ai pronostici che in queste ore continuano a circolare sul web, rischierebbe seriamente di essere eliminata questa sera. Due tra le concorrenti più forti e importanti di questa edizione rischiano, insomma, di lasciare la Casa questa sera e, a quanto pare, una di loro ci lascerà quasi certamente. Ma come mai? Cosa sta accadendo?

Jessica Morlacchi torna al Grande Fratello/ Questa sera il confronto con Luca Calvani e Helena Prestes

Shaila Gatta battuta da Helena al televoto?

Helena Prestes e Shaila Gatta non sono soltanto due forti concorrenti del Grande Fratello ma sono, ormai da sempre, rivali e ‘nemiche’, in primis a causa del legame con Lorenzo Spolverato. Ciò ha inevitabilmente scatenato una spaccatura anche sul web. Si sono infatti creati due schieramenti da parte del pubblico del Grande Fratello: c’è chi tifa per la coppia Shaila-Lorenzo e, dunque, difende la showgirl, e chi, invece, difende a spada tratta Helena. Due fanbase che in queste ore si stanno battendo senza sosta e che, a quanto pare, questa sera decreteranno l’eliminazione di una delle due teste di serie di questa edizione. Stando, in particolare, agli ultimi risultati dei sondaggi web, pare sia Shaila a rischiare di dover definitivamente abbandonare la Casa. Sarà davvero così?