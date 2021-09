Shakira attaccata dai cinghiali/ “Hanno preso la mia borsa e distrutto tutto”

Anche Shakira attaccata dai cinghiali. La nota popstar è stata letteralmente assalita da questi animali mentre si trovava a Barcellona. Una brutta esperienza che la cantante ha raccontato sui social, rivelando che gli animali l’hanno aggredita, le hanno rubato la sua borsa, il cellulare e sono infine fuggiti nel bosco. “Hanno preso la mia borsa e se la sono portata nella foresta. – ha ammesso Shakira, spiegando che – Dentro c’era anche il mio telefono. Hanno distrutto tutto”, ha raccontato.

Non è la prima volta che l’artista fa sapere di essere stata attaccata da un animale: nel 2012 aveva raccontato ai fan di essere sopravvissuta ad un attacco di un leone marino. Shakira ha comunque tranquillizzato i fan, spiegando di non aver riportato ferite.

Pochi giorni fa anche Massimo Lopez ha rivelato di essere stato attaccato da un cinghiale, non a Barcellona ma a Roma. Sui social l’attore ha spiegato nel dettaglio quanto gli è accaduto: “sono stato inseguito da un cinghiale qui sotto casa: sono andato a buttare l’immondizia in un cassonetto. – ha esordito, per poi rivelare nel dettaglio quanto gli è accaduto – Il cinghiale mi ha puntato e si è messo a correre verso di me perché avevo il sacchetto e allora sono scappato e il sacchetto l’ho lanciato nel cassonetto ma non entrava perché strabordava di rifiuti che stavano lì da settimane con cattivo odore…”.

