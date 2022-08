Shakira e Gerard Piqué addio/ Spunta l’identità della terza incomoda Clara Chia Martì

Shakira e Gerard Piqué: l’addio è provocato dalla terza incomoda bionda, Clara Chia Martì

Non è più un mistero che la storica coppia vip Shakira e Gerard Piqué è esplosa e il motivo a detta dei beninformati del gossip è il tradimento che il calciatore del Barcellona ha inferto alla latin-popstar. I diretti interessati, genitori dei due figli che sono il frutto del loro amore, hanno ufficializzato la rottura attraverso una nota diramata a mezzo stampa e in queste ore emerge che il motivo che si celerebbe dietro la separazione abbia un volto certo. Si tratta di una giovane bionda e dal lato b prosperoso, di nome Clara Chia Martì. La popstar colombiana avrebbe scoperto l’infedeltà del compagno storico consumatasi con la bionda “terza incomoda”, per poi decidere di non perdonare il tradimento, optando quindi per la separazione dal padre dei suoi figli. E a quanto pare il flirt di Clara Chia Martì e Gerard Piqué si è ben presto tramutato in un amore alla luce del sole: se inizialmente i due piccioncini nascondevano la loro relazione, ora invece i diretti interessati palesano di non volersi più nascondere.

Soleil Sorge K.O. durante le vacanze, per un problema di salute/ Il messaggio ai fan

Gerard Piqué e Clara Chia Martì sono stati avvistati insieme mentre si trovavano a Puigcerdà, in Catalogna, durante il Summerfest Cerdanya. E in occasione del loro incontro avvenuto pubblicamente non si sono fatte di certo attendere molto le romantiche effusioni tra i due ormai piccioncini. Ma chi è Clara Chia Martì?

Gf vip, Andrea Denver ha una nuova fidanzata/ Scorda Adriana Volpe per Lexi Sundin?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romega TV (@romega_digitaltv)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diario EL DIA (@eldialp)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

L’identikit di Clara Chia Martì

La giovane ha 23 anni, quindi undici in meno rispetto al neo compagno Piqué (34 anni) e ventuno in meno di Shakira (44 anni), la quale è più grande del suo ex. Clara non appartiene al mondo dello showbiz e studia comunicazione d’impresa e pubblicità in una università sita a Barcellona. Secondo quanto trapela dal gossip del momento Clara e Gerard si sarebbero conosciuti per la prima volta in un noto bar della capitale catalana, in cui la ragazza lavorava. Stando alle indiscrezioni riprese da Socialité, il programma di TeleCinco che ha divulgato delle prime foto della presunta coppia, Gerard Piqué avrebbe avanzato alla giovane un’offerta di lavoro nell’azienda da lui fondata. Da qui, quindi, sarebbe scattato il flirt tra i due, con Clara che avrebbe poi lasciato il suo lavoro umile di cameriera e barista per la nuova occupazione, e il gossip sull’amore con il calciatore le ha portato fortuna con un’importante crescita di popolarità sui social.

Sophie Codegoni sparita dai social prima di Avanti un altro/ É crisi con Basciano?

© RIPRODUZIONE RISERVATA