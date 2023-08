Shakira e Lewis Hamilton fuga d’amore in Spagna?/ “Lui l’ha raggiunta di notte per incontrarla e…”

Shakira ed Hamilton in vacanza in Spagna? Gli ultimi pettegolezzi sulla presunta coppia

Sono settimane che circolano gossip sulla presunta relazione tra Lewis Hamilton e Shakira, e questa volta emergono nuovi succosi retroscena. Il campione F1 e la cantante sono stati spesso pizzicati insieme, ma hanno sempre parlato di amicizia.

Secondo il tabloid argentino infobae, i due starebbero vivendo una fuga d’amore presso un isola della Spagna che fa parte dell’arcipelago delle Baleari. La pop star e lo sportivo si sarebbero visti molto spesso: “Hamilton ha raggiunto tre volte la villa, nella notte, per incontrarla. È stato visto entrare nella sua abitazione” si legge. E ancora: “Uno degli autisti di Hamilton lo sente parlare regolarmente con Shakira durante i suoi viaggi“. La (presunta) coppia starebbe, dunque, vivendo una relazione segreta. Al momento non vorrebbero uscire allo scoperto, godendosi la loro storia lontana dai riflettori.

Shakira ed Hamilton pizzicati insieme in un locale: ecco cosa è successo

La cantante colombiana ed Hamilton sono stati pizzicati insieme circa un mese fa, in un locale. Le voci sulla loro presunta relazione hanno indirizzato di nuovo l’interesse del gossip su di loro. Sebbene, abbiano smentito i rumor definendosi solo amici le segnalazioni sui loro incontri segreti non cessano.

Secondo il The Sun, Shakira e Lewis avrebbero passato la serata insieme presso il locale Tape London: “Sembrava che si stesse divertendo molto ed era in piedi a ballare vicino al tavolo dove era seduta con Lewis. Per due persone che dicono che non c’è nulla di romantico tra loro, sembravano molto amichevoli” si legge. Dopo la fine della controversa storia con Piqué, l’artista avrebbe ritrovato l’amore con il campione F1.

