Shalpy annuncia il ritiro/ Dal successo degli anni ’80 ai drammi più recenti

Il cantante italiano Shalpy, una delle voci più note del magico periodo degli anni ’80, ha deciso di appendere il microfono al chiodo. A dare la triste notizia è stato lo stesso cantante, vero nome Giovanni Scialpi, attraverso la propria pagina Facebook: “Dopo un periodo di grande travaglio – si legge a corredo di un suo scatto recente – dovuto a numerose cause ho finalmente preso la decisione di ritirarmi dalla musica alla fine del 2020”.‬ Un post che ha lasciato basiti i suoi moltissimi follower, che hanno inondato di commenti la pagina social del cantante, facendogli sentire la propria vicinanza in questo momento particolarmente difficile. “La mia infanzia vissuta con le tue canzoni rischia di morire dopo aver letto questo tuo post – scrive ad esempio un fan – conservo ancora l’autografo che mi hai fatto nell’estate 1988, quando facevo le elementari e impazzivo per te con Pregherei. Un velo di tristezza annebbia ora il bel ricordo di un momento che non c’è più. Resterò sempre e comunque una tua fan Giovanni! Un abbraccione!”.

SHALPY SI RITIRA: DAI FASTI DEGLI ANNI ’80 AL TRAVAGLIO DEGLI ULTIMI TEMPI

Shalpy aveva debuttato nel mondo della musica nel lontano 1983 con il suo brano “Rocking Rolling”, un pezzo che aveva fatto da apripista alla grande carriera del cantante, concentrata in particolare in quel decennio con le varie hit “Mi manchi tu”, “No east no west”, “Baciami”, e soprattutto, “Pregherei”, con il noto duetto con Scarlett von Wollenmann. Nel corso della sua lunga carriera, Giovanni ha saputo destreggiarsi nel mondo del teatro e della televisione, prendendo parte a numerosi programmi tv come ospite o concorrente. Ma negli ultimi anni il cantante parmigiano era salito alla ribalta delle cronache soprattutto per una serie di fatti tristemente noti, a cominciare dalla morte della mamma malata nel 2018, passando dai gravi problemi di salute per via di un cuore malandato nel gennaio del 2019. Fra le ultime uscite pubbliche, quella di settembre dello scorso anno in cui si era lamentato contro gli autori del Grande Fratello Vip che gli avevano offerto una miseria per partecipare all’ultima edizione del reality show.



