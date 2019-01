Shalpy vs Ornella Vanoni: “vecchia mummia”/ Poi si scaglia contro Ora o mai più: “trasmissione bruttissima”

Shalpy, dopo aver partecipato in qualità di ospite alla seconda puntata della trasmissione di Raiuno “Ora o mai più”, durante una diretta Facebook ha non solo criticato il talent show condotto da Amadeus, ma si è anche scagliato contro Ornella Vanoni, da quest’anno coach e giudice del programma. Shalpy, nella puntata trasmessa il 26 gennaio, ha duettato con Donatella Milani, concorrente in gara, sulle note di di Rockin Rolling. Il duetto era piaciuto e sembrava che tutto fosse andato per il meglio, ma a quanto pare non è così. Shalpy, infatti, si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social puntando il dito anche contro la Vanoni che definisce una “vecchia mummia”. “Nel cast ci sono pallottole spuntate. Come quella vecchia mummia di Ornella Vanoni. Purtroppo la demenza senile capiterà a tutti. Lei dovrebbe stare in casa di cura già da un po’”, dice ‘artista.

SHALPY CONTRO ORA O MAI PIU’: “TRASMISSIONE BRUTTISSIMA”

Critiche pesanti anche contro Ora o mai più che, a detta di Shalpy, sarebbe una “trasmissione bruttissima” che, nella prossima puntata, farà fatica a portare a casa gli ascolti raccolti con la sua presenza. Senza giri di parole, infatti, il cantante spiega di non aver ricevuto la giusta accoglienza e di essersi ritrovato in un brutto ambiente. “L’esperienza a Ora o Mai Più è da non ripetere. La prossima volta chiederò il triplo dei soldi, come fanno i miei colleghi. Voglio essere trattato bene. Se non c’ero io in puntata non sarebbero entrati tra i trend topic. Per riuscirci la prossima settimana dovranno chiamare la Madonna e il Signore. Che imbarazzo. Esperienza negativa. Trasmissione bruttissima. Non avevo visto la prima puntata, sennò non ci sarei andato. Autori inesistenti”, dice. Rivolgendosi ai fans, poi, spiega che, fino a quando ci saranno questi programmi, non tornerà mai in televisione. Infine, conclude: “Se non mi danno una prima serata come merito, in tv non mi vedrete più. Apparirò soltanto nelle dirette e nei concerti. Perché è stato veramente imbarazzante trovarsi lì. Ero come un animale in gabbia prima di salire sul palco”. Un attacco pesante quello di Shalpy: Amadeus replicherà nel corso della prossima puntata di Ora o mai più?

