Shalpy rivela un retroscena sulla malattia/ “Fare l’amore è un rischio…”

Shalpy svela un retroscena choc sulla malattia: “Devo evitare di fare sesso…”

Shalpy è tornato a parlare della sua vita privata e a confidare le sue paure. In un’intervista al Settimanale Nuovo, il popolare cantante ha raccontato i suoi problemi di salute al cuore. Qualche anno fa ha subito un intervento al cuore e dal 2015 vive con un peacemaker. Nel corso di questi anni, Scialpy è stato in pericolo di vita ma ha combattuto con il sorriso cercando di rialzarsi. Nell’intervista, Scialpy ha voluto dare un aggiornamento sulle sue condizioni di salute: “Le cose vanno così e così ma le faremo andare meglio. Il mio cuore ha superato il limite di grandezza che dovrebbe avere normalmente”.

In ospedale Shalpy ha ricevuto anche una precisa raccomandazione da parte dei medici che riguarda la sfera del sesso. Gli è stato detto di fare attenzione a fare l’amore con il compagno: “In ospedale mi hanno detto che devo tenere sotto controllo il cuore e fare attenzione perché corro rischi seri anche se faccio l’amore con il mio compagno”. I problemi di salute sono iniziati qualche anno fa quando Shalpy aveva deciso di partecipare con l’ex marito a Pechino Express: “Quando siamo saliti sulla vetta di una montagna mi sono sentito mancare. Avevo 25 battiti cardiaci, mi sentivo morire”.

Shalpy ha un nuovo amore: “Ho conosciuto Leo un mese prima…”

Shalpy ha poi parlato del compagno Leo. I due si sono conosciuti nel 2018, un mese prima che la mamma del popolare cantante volasse via. Un segno del destino per Shalpy che nell’intervista ha ammesso: “Ho conosciuto Leo nel 2018 un mese rima della scomparsa di mia madre. Credo che sia stato lei a mandarmelo. Lui vive a Los Angeles ma appena possiamo ci vediamo”. Un amore maturo e consapevole tanto che Shalpy ha confessato di aver rispettato i tempi di Leo che si è scoperto gay dopo i cinquant’anni: “Leo è stato sposato, ha figli ed è anche nonno. Si è scoperto gay dopo i cinquant’anni e aveva paura che gli stravolgessi la vita. Ho avuto l’intelligenza di saper rispettare i suoi tempi”.

Shalpy ha poi parlato del suo ex marito con cui la fine dei rapporti è stata burrascosa: “La cosa buffa è che un mese fa ci siamo risposati in Italia dopo averlo fatto in America nel 2015. E’ stato necessario per avviare le pratiche della separazione altrimenti non sarebbe stato possibile perché quando ci si sposa negli Stai Uniti se non si è cittadini americani o non si risiede lì non ci si può separare”. Shalpy ha lanciato da poco anche un nuovo singolo musicale Eppure sei mio fratello. Shalpy è però amareggiato e sulla carriera musicale rivela: “E’ diventato un mestiere difficile se non si qualcuno alle spalle pronto ad aiutarti”.











