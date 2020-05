Shame/ Video, su Cielo il film choc di Steve McQueen con Michael Fassbender

Pubblicità

Shame va in onda stasera, appena superata la mezzanotte, su Cielo, un film controverso che alla sua uscita nelle sale ha sconvolto il pubblico di tutto il mondo. La pellicola del 2011 è scritta e diretta da Steve McQueen, che in fase di sceneggiatura si è fatto sostenere da Abi Morgan. Nel cast il protagonista assoluto è Michael Fassbender con al suo fianco altri attori di assoluto livello come Carey Mulligan, James Badge Dale e Nicole Beharie. Il film fu presentato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia numero 68 con Fassbender che vinse la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile. In Italia il film fu vietato ai minori di 14 anni per le scene esplicite di sesso, mentre per lo stesso motivo negli Stati Uniti d’America il divieto fu alzato ai 17. Oltre a trionfare a Venezia Fassbender vinse anche il premio come miglior attore ai British Independent Film Awards.

Pubblicità

Shame, la trama del film

Ecco la trama di Shame. Brandon, interpretato da Michael Fassbender, è un uomo d’affari di New York veramente molto giovane. Vive però una seconda vita che è travolta dal sesso e dalle droghe. Inizierà un viaggio in un mondo complicato che si troverà a dover affrontare solo, la condizione di dipendenza infatti lo porterà a tagliare ogni legame. In merito a questa pellicola di Steve McQueen ilMorandini scrive: “È un dramma fin troppo programmatico nell’accumulo di situazioni sgradevoli e nello sperimentalismo formale, ma oscuro nelle cause remote del destino. La tensione narrativa è innegabile e non mancano delle scene memorabili come la corsa notturna sulla musica di Bach e l’esecuzione di New York New York di Mulligan. Film forte e non facile da apprezzare fino in fondo viene trasmesso a tarda notte anche per evitare che vi si approccino i più giovani che potrebbero rimanere decisamente inquietati non tanto dalle scene quanto dalle forti tematiche

Video, il trailer di Shame





© RIPRODUZIONE RISERVATA