Shannen Doherty: “Ci sono molte persone che non voglio al mio funerale”/ “Elenco troppo lungo e…”

Shannen Doherty e il suo funerale: “Ci sono molte persone che non voglio lì“

Shannen Doherty, che dal 2015 sta coraggiosamente combattendo una battaglia contro un cancro al seno, ha ammesso che starebbe già pensando al suo funerale. Nel corso dell’episodio di domenica del suo podcast Let’s Be Clear, come riporta Page Six, l’attrice è tornata a parlare della sua malattia e dell’organizzazione del suo funerale, svelando anche chi vorrebbe e chi non vorrebbe al suo fianco per l’ultimo saluto.

Letizia Petris ‘furiosa’ con Vittorio Menozzi per la nomination al Grande Fratello 2023/ “Adesso basta!”

“Ci sono molte persone che penso si presenterebbero e che non voglio lì“, ha detto al suo ospite, Chris Cortazzo, che è il suo migliore amico ed esecutore testamentario. “Non li voglio lì perché le loro ragioni per presentarsi non sono necessariamente le ragioni migliori“, ha spiegato. “Ad esempio, non gli piaccio davvero – e hanno le loro ragioni, e va bene – ma in realtà non gli piaccio abbastanza da presentarsi al mio funerale. Ma lo faranno, perché è la cosa politicamente corretta da fare e non vogliono fare brutta figura”.

Liliana Resinovich, il marito contro i vicini di casa/ "Mi hanno quasi obbligato a fare la denuncia..."

Shannen Doherty, le rivelazioni sul funerale: “Sarà una festa dell’amore“

Shannen Doherty ha anche ammesso che spera che la sua confessione “toglierà loro la pressione“, sottolineando che immagina la sua celebrazione della fine della vita come “una festa dell’amore“. “Non voglio che la gente pianga o che in privato dica: ‘Grazie a Dio quella stro**a adesso è morta’“, ha spiegato. Inoltre, Quando Cortazzo le ha chiesto un elenco di chi avrebbe dovuto essere invitato, l’attrice non ha fatto nomi. Invece, ha scherzato: “Questa è la lista più breve, è la migliore. Non posso darti un elenco di chi non voglio perché è troppo lungo“.

Monia La Ferrera ‘contro’ Grecia Colmenares al Grande Fratello 2023/ “Se ti dicono che non capisci…”

La star di Beverly Hills 90210 e Streghe è sempre stata piuttosto sincera e coerente con il suo percorso di vita. Nel corso del podcast, ha ammesso che “detesta la falsità” e “non sopporta” le persone che “fingono di aver trovato Gesù” e affermano di essere “così dispiaciute” per “qualcosa di brutto che hanno detto su di te“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA