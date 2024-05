Shari Shattuck ex moglie di Ron Moss e le figlie Creason Carbo e Caleb Maudine/ Un matrimonio durato 10 anni

Gli appassionati di gossip e della celebre soap Beautiful, sono sempre stati molti attenti riguardo la vita privata e sentimentale di Ron Moss, uno dei volti più iconici della famosa telenovela. Grazie al web e a tutta una numerosa serie di interviste che l’attore ha rilasciato in tv e ai giornali in questi anni, oggi sappiamo molto di più sulle sue questioni private. Innanzitutto apprendiamo che l’attore è salito all’altare per ben due volte nel corso della sua vita: la prima volta con la collega attrice e scrittrice Shari Shattuck, con la quale si è lasciato dopo dieci anni di storia; la seconda volta con on la modella Devin DeVasquez.

Devin DeVasquez, moglie Ron Moss/ Chi è l'ex coniglietta di Playboy che ha conquistato l'attore di Beautiful

Nel mezzo, Ron Moss e la sua ex moglie sono diventati genitori di due figlie femmine, Creason Carbo e Calle Modine, alle quali entrambi sono oggi legatissimi. Sul fronte lavorativo e sentimentale, in una intervista rilasciata non molto tempo fa a Verissimo, l’attore si era lasciato andare con alcune curiosità, rispolverando aneddoti tratti dalla sua esperienza sul set. “Avevo scordato come si baciasse…”, ha raccontato Ron Moss nel salotto della Toffanin.

Ron Moss tra finzione e realtà: non solo un’ex moglie

Nel passato sentimentale dell’attore, come dicevamo, c’è l’ex moglie Shari Shattuck, con la quale è diventato padre di Creason Carbo e Caleb Maudine. Simpaticamente però l’attore di Beautiful è solito mescolare finzione e realtà quando si tratta di dire menzionare i suoi matrimoni passati e le sue ex mogli.

“Sono a quota dieci matrimoni, sette dei quali erano con Brooke”, ha detto in una intervista l’attore di Beautiful, che nella soap infatti ha sposato Brooke, Caroline e Taylor. Oggi, ad ogni modo, Ron Moss è felice e appagato al fianco di Devin DeVasquez, ma sembra non ci siano particolari problemi con l’ex moglie Shari Shattuck, che resta comunque la madre delle sue figlie.

