SHARI VS MARCO SENTIERI, SANREMO GIOVANI 2019/ Sentieri vince con un brano impegnato

Marco Sentieri è il vincitore della terza sfida di Sanremo Giovani 2019 disputata contro la 17enne Shari. Sentieri sbaraglia la concorrenza della rivale con Billy Blu, un brano dalla morale molto profonda. Si tratta di una canzone indubbiamente significativa, anche se presentata in tono un po’ malinconico e a tratti drammatico. Billy Blu parla di bullismo. Il titolo rimanda al nome del protagonista, la vittima di un non meglio precisato bullo che gliene fa di tutti i colori. Ma non è questo il tema approfondito nel testo. Il brano è più un viaggio introspettivo nella psiche di vittima e carnefice, dunque Sentieri si distingue come l’autore impegnato di questa edizione. “Marco Sentieri è passato con la classica canzone che a Sanremo ogni anno deve esserci #SanremoGiovani”, commentano a ragione su Twitter. Dall’altra parte, c’è chi apprezza: “La canzone di Marco Sentieri è stata PAZZESCA. Un testo bellissimo e sentito, su un tema sempre, SEMPRE, attuale! #SanremoGiovani”.

