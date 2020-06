Sharon Fonseca, compagna di Gianluca Vacchi/ “Criticata per le smagliature ma io…”

Pubblicità

Non c’è più religione, mai come in questo caso bisogna dirlo. Sharon Fonseca, una ragazza bella, simpatica e sempre pronta a rendersi compagna di giochi del fidanzato Gianluca Vacchi presa di mira per le smagliature. Ebbene sì, anche la compagna del ricco influencer e presto mamma del suo primo bambino, è finita sotto l’occhio attento e giudicatore del popolo dei social che, alla fine, dopo attenta riflessione, è riuscito a trovarle un difetto… le smagliature. Non sappiamo bene quanto tempo le persone passino sui social per cercare di zoommare e trovare i difetti delle persone “più influenti” ma il fatto è che anche la bella Sharon Fonseca è finita sotto accusa anche se lei sembra pronta a farsi scivolare addosso tutto. Lei stessa, incinta e al suo terzo mese di gravidanza, ha postato una foto in bikini con il pancino in bella vista rivelando anche di essere stata presa di mira l’ultima volta che ha indossato un due pezzi per via delle sue smagliature.

SHARON FONSECA CRITICATA PER LE SMAGLIATURE MA…

La stessa Sharon Fonseca ha raccontato: “L’ultima volta che ho pubblicato una foto in bikini ho ricevuto così tanti commenti sulle mie smagliature e onestamente ciò mi ha reso felice. Ora più che mai, sono orgogliosa del mio corpo e di cosa è capace di fare. Sto crescendo un altro essere umano dentro di me, che miracolo!”. La giovane modella non si lascia abbattere da queste parole e dalle critiche ma è convinta anche che ci sia bisogno di un linguaggio più consapevole soprattutto per la famiglia e poi spiega: “Grazie a Dio, non ho mai cambiato il mio corpo quando le agenzie hanno tentato di convincermi a smetterla di allenarmi per non essere muscolosa o a contare le calorie. No. Sii la tua versione della bellezza, senza preoccuparti della taglia, del tipo di capelli, del colore della pelle o di ciò che la società ti fa pensare che sia bello”. Il messaggio sarà arrivato forte e chiaro?



