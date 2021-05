Sharon Stone/ “Basic Instinct? Mi hanno derisa, mi hanno dato della pornostar”

Sharon Stone ospite di Che tempo che fa di Fabio Fazio per presentare il libro “Il bello di vivere due volte“, un racconto a 360° gradi sulla sua vita. Dall’infanzia a Meadville, cittadina della Pennsylvania al rapporto controverso con la mamma Dorothy. “Sono cresciuta senza imparare a conoscere mia madre. Era una donna molto attiva e mi ha insegnato a fare qualsiasi cosa senza rimandare nemmeno di dieci minuti” – ha raccontato l’attrice che, dopo alcuni anni di dissapori, oggi ha recuperato il rapporto con l’amata mamma. Nel libro parla anche del cinema e rivela: “all’inizio volevo fare la regista, non avevo idea che le donne non fossero bene accolte in quel campo”.

Debutta come comparsa nel film “Stardust memories” di Woody Allen del 1980: “mi chiamarono, a quanto pareva ero stata scelta, e il giorno dopo dovevo presentarmi tutta vestita di bianco nella palestra di una scuola del centro”. La grande occasione arriva qualche anno dopo: è il 1992 e viene scelta per interpretare il ruolo di una serial killer nel film cult “Basic Instinct”.

E’ un successo mondiale e Sharon Stone diventa una vera e propria icona di fascino e bellezza. “Quando una dozzina di altre attrici rifiutò, Michael Douglas accettò di provare con me” – ha scritto l’attrice che ricordando quel film ha confessato – “hanno parlato male di me, mi hanno derisa, mi hanno dato della pornostar. Figuriamoci! Interpreti il ruolo di una serial killer, collabori con un grande regista e una superstar come Michael Douglas, e ti riesce anche bene, e poi ti dicono che è solo merito del tuo corpo e delle scene spinte che hai girato. Sapevo quale genere di film stavo girando, avevo lottato con le unghie e con i denti per ottenere la parte”.

Dopo quel film il resto è storia: il successo ad Hollywood e tantissimi film con registi del calibro di Martin Scorsese che la portano a lavorare con Robert De Niro, Russell Crowe e Leonardo Di Caprio. Bella da togliere il fiato, Sharon Stone ha dovuto affrontare e sconfiggere anche la malattia. Oggi l’attrice ha superato tutto e si fa portavoce di un bellissimo messaggio per tutte le donne. A 63 anni, infatti, è promotrice della bellezza senza ricorrere a ritocchini come ha raccontato alla rivista Elle: “sono felice come donna matura, perché ho avuto buone probabilità di morire. E mi sento fantastica, vecchia e viva. Abituiamoci all’idea che è bello essere vecchi e intelligenti”.



