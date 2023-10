Sharon Stone choc: “Dimenticata da Hollywood perché ho una disabilità”/ “Rischio crisi epilettiche…”

Sharon Stone e il rapporto con Hollywood

Sharon Stone è una delle donne più belle al mondo, ma è anche una straordinaria attrice a cui la vita ha dato tanto, ma ha tolto altrettanto. Dopo aver conquistato il successo mondiale con la famosa scena del film Basic Instinct che le costò influenzando causa di divorzio da Ron Bronstein con la custodia del figlio Roan affidata al padre, Sharon Stone ha dovuto fare i conti anche con gravi problemi di salute. Nel 2001, infatti, l’attrice fu colpita da un ictus in seguito al quale rischiò di morire. Fortunatamente, le cose sono andate diversamente e l’attrice non solo è guarita ma è riuscita a riprendere in mano la propria vita.

Sharon Stone rivelazione choc/ "Dopo Basic Instinct i fan si arrampicavano sulla mia macchina"

Tuttavia, quell’ictus le ha lasciato delle importanti conseguenze che, oggi, la costringono ad assumere quotidianamente dei farmaci per evitare il rischio di essere colpita da crisi epilettiche. Farmaci che, inoltre, le causano della sonnolenza e che la portano a dormire otto ore consecutive. Una condizione che, stando a quello che racconta l’attrice, le avrebbe chiuso le porte di Hollywood.

Chi è Roan Bronstein, figlio di Sharon Stone/ Adottato nel 2000, a causa di Basic Insinct perse l'affidamento

Le parole di Sharon Stone

«Ho una disabilità. Ho bisogno di 8 ore di sonno ininterrotto perché i miei farmaci per il cervello funzionino, altrimenti rischio crisi epilettiche. Per questo non vengo facilmente ingaggiata oggi. Queste sono le cose con cui ho avuto a che fare negli ultimi 22 anni, e ora ne parlo apertamente», ha raccontato in una lunga intervista a People.

«Ho perso tutte quelle cose che ritieni siano la tua vera identità, la tua vita», ha detto la Stone che ancor oggi non ha «recuperato la maggior parte delle cose che ho perso». L’attrice, tuttavia, facendo un bilancio della sua vita non può che sentirsi “orgogliosa” di quanto fatto perché “è riuscita a sopravvivere”.

Sharon Stone: "Ho perso la metà dei miei soldi"/ "La faccenda delle banche..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA