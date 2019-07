SHARON STONE IN BASIC INSTINCT/ L’attrice schiaffeggiò il regista!

Questa sera va in onda, in chiaro, uno dei film che forse maggiormente ha impressionato e colpito il pubblico di tutto il mondo: Basic Instinct. La pellicola, girata nel 1992, ancora oggi scuote l’opinione pubblica e non smette di far parlare di sé, soprattutto per via delle sue scene ad alto tasso erotico, ancora rare all’epoca dei fatti. Oggi sembrerebbero una cosa normale, anzi, troppo soft, ma per il 1992 quelle sequenze potremmo definirle ardite, se non proprio rivoluzionarie e destabilizzanti. Nell’era moderna molti film e serie tv si sono gettati sulla scia di Basic Instinct per ricalcarne l’alto tasso erotico con scene ancora più esplicite come, ad esempio, le famigerate serie americane Spartacus (da molti definito quasi un soft porn) e Game of Thrones (in italiano, Il trono di spade). Girato tra Stati Uniti d’America, Regno Unito e Francia, la pellicola è un thriller a sfondo erotico che annovera nel cast anche il grande Michael Douglas, che ha condiviso con Sharon Stone una delle scene di sesso più spinte ed esplicite dell’intera filmografia americana.

SHARON STONE: LA SCENA DELL’ACCAVALLAMENTO

Basic Instinct è, di fatto, la scena stessa dell’accavallamento. Le due cose a lungo andare nel tempo si sono sovrapposte e hanno finito di fatto per coincidere. Esattamente per come è avvenuto per lo spogliarello in Nove settimane e mezzo, seguendo lo stesso principio. In ogni caso, è interessante sapere che la leggendaria scena di Basic Instinct è stata frutto più del caso che di altro, a detta dei protagonisti. Il regista della pellicola, Paul Verhoeven, avrebbe detto a Sharon Stone di togliere le mutandine perché si sarebbero messe troppo in evidenza sull’abito bianco che indossava l’attrice americana. Così la Stone se le sarebbe tolte, avendo dal regista la precisa e puntuale assicurazione che durante la scena dell’accavallamento non si sarebbe visto nulla. Naturalmente le cose non andarono affatto in questo modo, anzi: la scena in questione divenne un vero e proprio cult, facendo di Basic Instinct un successo internazionale e di Sharon Stone una vera e propria star. Lei, però, alla prima del film non sapeva che il mondo intero avrebbe visto le sue grazie…

IL RETROSCENA DELLO SCHIAFFO DI SHARON STONE AL REGISTA

E’ stata la stessa Sharon Stone a raccontare in più di un’intervista il suo stupore e il suo disappunto per l’inganno in cui l’aveva tratta il regista, non comunicandole il fatto che nella scena dell’accavallamento il tasso erotico sarebbe salito alle stelle. Per questo motivo pare che Sharon Stone abbia schiaffeggiato lo stesso regista, sentendosi come tradita e truffata da chi l’aveva diretta in Basic Instinct. Stando ai fatti, comunque, il grande successo e la fama hanno certamente ripagato l’attrice americana di un temporaneo secondo d’imbarazzo. Oltre a questo, comunque, Basic Instinct ha sollevato anche molte altre polemiche, soprattutto riguardo a un presunto cattivo atteggiamento nei confronti delle persone gay e per un subliminale incitamento alla violenza sessuale. Nelle varie scene, infatti, il sesso è molto spesso violento, quasi al limite del sadomaso. Le critiche, nel corso degli anni, non sono sempre state positive e benevole, ma non c’è alcun dubbio che Basic Instinct sia entrato di diritto nella leggenda dei film targati U.S.A. . Soprattutto grazie a Sharon Stone e alla famosissima scenda dell’accavallamento.



