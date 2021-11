Sharon Stone: “Mia mamma Dorothy Marie ha avuto un altro ictus”/ “Pregate per lei”

Sharon Stone ha comunicato, mediante un post su Instagram, che sua madre Dorothy Marie, 87 anni, è stata colpita da un nuovo ictus. Questo il messaggio stringato che è comparso sul profilo della nota attrice, accompagnato da una fotografia della donna: “Pregate per mia madre Dorothy Marie Stone, che stasera ha avuto un altro ictus acuto”. Un post che ha letteralmente fatto il giro del mondo e raccolto valanghe di messaggi di vicinanza nei confronti della diva del cinema, a cominciare da quelli delle colleghe Lisa Rinna e Jaimie Alexander: “Stiamo inviando amore e preghiere”.

Peraltro, non va ricordato che anche la stessa Sharon Stone, come la madre e la nonna, nel 2001 aveva avuto un ictus: era stata ricoverata d’urgenza in ospedale e poi sottoposta a un intervento chirurgico piuttosto delicato, al quale era seguito un percorso di riabilitazione piuttosto esteso a livello temporale. A “Variety”, testata giornalistica a stelle e strisce, l’artista aveva dichiarato: “Mia madre ha avuto un ictus, mia nonna ha avuto un ictus e io ho avuto un ictus enorme e un’emorragia cerebrale durata nove giorni. Non smetterò mai di ringraziare tutti i medici che mi hanno salvato la vita. Dopo essere sopravvissuta, fui costretta a ricominciare da zero, nel vero senso della parola. Dovevo imparare di nuovo a fare cose elementari, come camminare, parlare e scrivere”.

SHARON STONE E L’ICTUS DELLA MAMMA: ORE DI APPRENSIONE

Nel prosieguo dell’intervista, Sharon Stone aveva dichiarato che l’ictus, del tutto analogo a quello che ha colpito sua mamma, era arrivato nel momento meno opportuno: “Stavo lottando per la custodia legale di mio figlio Roan. Ero una delle donne più famose e amate al mondo, poi all’improvviso tutti sembravano essersi dimenticati di me. Mi sono sentita abbandonata e ho perso tutto, compresa la cosa più importante che avevo: l’affetto di mio figlio”.

“Le persone mi hanno trattato in modo scortese – ha aggiunto –. Dalle altre donne nel mio settore, alla giudice donna che ha gestito il mio caso di custodia, non credo che nessuno capisca quanto sia pericoloso un ictus per le donne, e quanto tempo sia necessario per riprendersi; mi ci sono voluti circa sette anni”. Soltanto ad agosto, Sharon Stone era stata colpita da un grave lutto, ovvero la morte del nipotino River William, che l’8 settembre avrebbe compiuto un anno.

