SHEENA LOSSETTO, RAGAZZA DI 14 ANNI TRAVOLTA DA POLIZIA/ Morta durante inseguimento

Un tragico destino quello di Sheena Lossetto, ragazza di 14 anni morta a Roma dopo essere stata travolta da una volante della Polizia impegnata in un inseguimento. L’adolescente, ieri mattina, era in macchina insieme ai genitori e al fratello in via Salone, alla periferia est della Capitale, quando l’auto della Polizia si è resa protagonista di un frontale con la loro vettura che non le ha lasciato scampo. I poliziotti si erano messi all’inseguimento di alcuni rapinatori a bordo di una Fiat Punto: i malviventi avevano infatti da poco messo a segno un colpo in un esercizio commerciale di Tivoli. Fin da subito le condizioni di Sheena sono apparse disperate ai primi soccorritori. Anche il fratello della vittima è rimasto ferito e, come riportato da Fanpage, il giovane è stato ricoverato in codice rosso al Policlinico Umberto I di Roma.

SHEENA LOSSETTO, RAGAZZA DI 14 ANNI TRAVOLTA DA POLIZIA

Lo stesso trattamento ha ricevuto il padre di Sheena Lossetto, l’uomo che al momento dell’incidente con la macchina della Polizia si trovava alla guida del veicolo e adesso si trova ricoverato a Tor Vergata, mentre la mamma della vittima, ferita a sua volta, si trova al Pertini. Anche i due agenti di Polizia hanno avuto bisogno di cure mediche, riportando diverse fratture in più parti del corpo. A farla franca invece i due malviventi, che dopo essersi allontanati dalla zona dell’incidente hanno abbandonato la Fiat Punto e proseguito a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Dopo il tragico incidente costato la vita a Sheena Lossetto, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha emesso un comunicato in cui scrive: “La Polizia di Stato si unisce al dolore dei familiari della giovane ragazza deceduta stamattina a seguito di un incidente che ha coinvolto una pattuglia della Polizia stradale impegnata nell’inseguimento di malviventi. Sentimenti di vicinanza e speranza sono rivolti agli altri membri della famiglia che sono ricoverati in gravi condizioni e dei due agenti rimasti feriti“.



