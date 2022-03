Shel Shapiro/ “Sono di passaggio: cerco un posto dove star bene in questa frenesia”

Shel Shapiro è stato ospite di Mara Venier, nella puntata di oggi di Domenica In, per parlare dei suoi progetti futuri. Immancabile un filmato omaggio della sua vita e della carriera del grande artista. Lui come si definisce? “Sono uno di passaggio che cerca un posto dove fermarsi un attimo, sentirsi bene e rilassarsi in questa frenesia che si chiama vita”. L’ultimo album lo ha registrato a Como nel corso del lockdown.

Shapiro ha presentato il libro ed il DVD nello studio di Domenica In. Il cantante in passato faceva parte del cast fisso della trasmissione e con Mara Venier c’è un forte affetto. Parlando di lui la conduttrice lo ha definito una persona coerente e che non si è mai svenduta. Dopo tanto successo e scelte difficili, Mara ha aggiunto: “Amo la tua coerenza di uomo e artista. Perché è facile ricadere in quello che è stato il passato”.

Shal Shapiro e l’amore per la verità

Rivedendo le vecchie immagini, Shel Shapiro ha commentato: “Mi sembra che parlassi meglio l’italiano allora rispetto a oggi. Nella vita non parlo molto”, ha spiegato. Su Instagram lui ha una rubrica dopo risponde alle domande dei follower. “Dico quello che penso”, ha aggiunto, “Penso che bisogna raccontare le cose come stanno, siamo circondati da informazioni non chiare e moralmente abbiamo delle grandi difficoltà nella comunicazione in generale. La gente ha bisogno di sentire le cose dette in faccia. La verità non fa male”.

L’ospitata di Shel si è completata con l’esibizione di alcune sue canzoni molto amate, a partire da “Angeli devastati”, in studio con la sua band al completo.

