Shitouzhai/ In questa città si concluderà la quinta tappa di Pechino Express 2020

Shitouzhai è una delle città della prefettura dello Yunnan e sarà la meta di destinazione della quinta tappa di Pechino Express 2020. E’ qui che i Viaggiatori di Rai 2 concluderanno il percorso di questa sera, dopo aver attraversato la regione e aver toccato i luoghi più importanti. Lo Shitouzhai è dimora di minoranze etniche e dal punto di vista linguistico si parla lo Zhenning, ovvero uno dei particolari dialetti delle aree occidentali della Cina, assieme allo Shuicheng, parlato nel Fa’et e lo Ziyun, la lingua di Nonghe. Per quanto riguarda il clima invece, il sito vanta due tipi di condizioni metereologiche. Da un lato infatti il clima caldo, che lo rende una delle mete più adatte per chi vuole una vacanza ricca di bagni di sole. Dall’altro invece un clima della savana, soggetto ad intemperie e instabile. Anche se la temperatura più bassa si tocca a gennaio con 20°C e la più alta in aprile, circa 28°C.

Shitouzhai, una delle città più antiche dello Yunnan

Shitouzhai è forse una delle città più antiche dello Yunnan, tanto che i funzionari locali minwei e wenwuchu di Guizhou hanno deciso di preservarne l’importanza fin dal 1982. Ovvero l’anno in cui è stata conferita alla regione un importante riconoscimento per alcuni dei suoi villaggi, ancora oggi ben conservati per l’architettura e i costumi tipici minzu. In alcuni casi, preservare la cultura del luogo ha permesso di fossilizzare alcuni aspetti della tradizione locale, riuscendo a tracciare dei confini precisi attorno a molte usanze del posto. In questo modo si è riusciti a garantire che rimangano immutate nel tempo e nello spazio, protette nonostante l’evoluzione del mondo moderno. Per quanto riguarda la sua posizione geografica, il villaggio di Shitouzhai si trova invece nelle vicinanze delle cascate Huangguoshu ed è uno dei più interessanti, così come Quiandongnan, per via della presenza della minoranza Bai.

